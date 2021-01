Sono 15.204 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi in Italia, su un totale di 293.770 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 467. I dati sui contagi sono in crescita rispetto a ieri, quando erano stati registrati 10.593 nuovi casi su 257.034 test. Calano invece i decessi, che ieri erano 541. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 86.889 persone, mentre il totale dei contagi è di 2.501.147. I guariti nell’ultimo giorno sono stati 19.172, mentre dall’arrivo del Covid-19 in Italia sono in tutto 1.936.289 le persone che si sono ammalate e poi hanno battuto il virus. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.352 mentre ieri erano 2.372. Le persone vaccinate finora sono 1.575.258.

