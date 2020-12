Sono 10.407 i nuovi casi di coronavirus segnalati oggi, nella giornata di Santo Stefano. Il numero è decisamente in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano più di 19 mila. Ma è calato notevolmente anche il numero di tamponi eseguiti, probabilmente per la coincidenza con le feste di Natale: sono 81.285, ieri erano 152.334. Oggi si registrano anche 261 vittime in 24 ore: anche questo è un dato in calo, visto che ieri i morti segnalati erano 459. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 71.620.

In terapia intensiva

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.582 in totale, due in meno rispetto a ieri. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio, sabato, il giorno prima del Vaccine day.

© Riproduzione riservata