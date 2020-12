Crescono i casi di coronavirus in Italia: ieri erano 16.202, oggi, 31 dicembre, sono 23.477. Sono aumentati però anche i tamponi eseguiti: 169mila ieri, 186mila oggi. È ancora alto anche il numero dei morti: sono 555, praticamente come ieri, quando ne erano stati annunciati 575.

Da oggi c’è però un nuovo dato da tenere in considerazione ed è quello dei vaccinati in Italia: al momento sono 14.813, in gran parte fra gli operatori sanitari.

