A luglio siamo partiti con questo esperimento: chiedere ai giornalisti freelance di proporci inchieste a tema e di qualità e far partecipare i lettori per sostenerle. Il tema della prossima inchiesta scelta è lavoro e disuguaglianze. I giornalisti freelance hanno inviato le loro proposte e la redazione ne ha selezionate 9.

Ora è il vostro momento: martedì 22 giugno alle 18, in una diretta su Zoom, sceglieremo insieme quali inchieste finanziare sul tema “Casi dimenticati di ingiustizia e disuguaglianze nel mercato del lavoro”.

In queste settimane abbiamo ricevuto moltissime proposte, quasi tutte di grande qualità. Ne abbiamo individuate 9 tra cui scegliere le prime tre che verranno finanziate e pubblicate.

Come funziona

Martedì 22 giugno la parola passa ai giornalisti freelance e a voi abbonati. I giornalisti avranno cinque minuti ciascuno per presentare le proprie proposte, voi abbonati potete chiedere ulteriori dettagli e poi votare.

Ogni abbonato potrà esprimere tre preferenze. Individueremo così i primi tre progetti da finanziare. Gli altri non saranno dimenticati, ma li conserveremo per il futuro.

I tre autori selezionati avranno tempo fino al 31 luglio per sollecitare finanziamenti dai lettori per l’inchiesta, tramite le forme di sostegno che abbiamo previsto sul nostro sito. Si potrà finanziare il pacchetto di inchieste, non il singolo progetto: una barriera necessaria per evitare il giornalismo “su commissione”. In ogni caso i progetti sostenuti saranno tre, quindi chi versa il suo contributo sa cosa otterrà in cambio.

La redazione di Domani li aiuterà in ogni modo, con la promozione dai nostri social, con pezzi sulla newsletter, se serve anche con appositi eventi (virtuali) per discutere nel dettaglio i progetti e attirare il pubblico interessato.

Inoltre, come promesso, Domani aggiungerà un euro per ogni euro raccolto fino al raggiungimento del budget.

Vi ricordiamo lo scopo di questa procedura che può sembrarvi complessa: vogliamo costruire un giornale che pubblichi contenuti che ai lettori interessano davvero. Noi siamo professionisti dell’informazione, ma è finito il tempo dei giornalisti che spiegano tutto dal pulpito, con la presunzione di essere un po’ tuttologi. Vogliamo decidere con voi.

Vogliamo anche assicurare ai giornalisti freelance un budget adeguato a fare giornalismo di inchiesta serio che, come non smetteremo mai di ricordarvi, può avere costi molto elevati.

Non ci resta che darvi le credenziali per la riunione su Zoom.

Entra nella riunione in Zoom:

https://zoom.us/j/93221195708?pwd=N1BhMmNTenpINzFaYkhxT09ldSsxdz09

ID riunione: 932 2119 5708

Passcode: 388251

© Riproduzione riservata