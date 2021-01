Domani sbarca sulle biblioteche online del network MLOL – MediaLibraryOnLine. A partire da mercoledì 20 gennaio 2021, infatti, ogni giorno potrete trovare la versione digitale del nostro quotidiano cartaceo nell’edicola online del circuito delle biblioteche pubbliche, scolastiche e accademiche, che si pone l’obiettivo di dare la possibilità, agli utenti che ne fanno parte, di ottenere in prestito, in modo gratuito, una serie di contenuti digitali.

Si tratta di una grande opportunità, per noi, perché il nostro giornale arrivi a una platea diversa di potenziali lettori. E lo farà tramite una nuova modalità d'accesso, che non consiste nel recarsi in edicola e comprare una copia cartacea o abbonarsi alla versione digitale, bensì nel prendere “in prestito” una copia digitale di Domani in prestito dal circuito MLOL.

Domani sbarca sull’edicola online del network MLOL a partire da mercoledì 20 gennaio 2021.

MLOL è un aggregatore di contenuti digitali per le biblioteche che opera in oltre 6.500 biblioteche (civiche, statali, scolastiche, universitarie) in tutte le regioni italiane. Ogni biblioteca o area bibliotecaria ha un proprio portale MLOL personalizzato al quale possono accedere gli utenti della singola biblioteca e all’interno del quale trovano le risorse digitali acquistate dalla biblioteca e distribuite gratuitamente ai propri utenti.

A oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6mila in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti in una delle biblioteche aderenti.

