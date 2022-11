Diversi economisti sostengono che la differenza tra nazioni povere e ricche si gioca tutta sul fatto che le istituzioni funzionino per il beneficio dei molti e non dei pochi.

Nonostante alcuni correttivi all’ultimo miglio, dall’aumento delle pensioni minime a 600 euro chiesto da Forza Italia alla crescita del taglietto del cuneo fiscale, utilizzando questa lente la legge di bilancio di Giorgia Meloni sarebbe bocciata. Ecco tutte le misure

Il reddito di cittadinanza

Tagliare il reddito di cittadinanza alle persone sotto la soglia di povertà ma occupabili, anche se a partire dal 2024, come suggerito dalla ministra del Lavoro Marina Calderone alla riunione convocata da Giorgia Meloni con i capi delegazione di maggioranza, significa togliere l’aiuto a 660 mila persone.

Il governo prevede per loro la riduzione del sussidio da 12 a 8 mesi per il 2023 e poi un periodo di formazione prima di perdere il sussidio.

Il problema è che nella platea degli occupabili meno della metà è stata finora presa in carico dai servizi per l’impiego o in tirocini. In Campania, dove si concentrano un quarto dei percettori di reddito, i centri per l’impiego si stanno occupando di appena il 32,8 per cento di loro.

Secondo l’ultima nota di ottobre di Anpal, aggiornata al 30 giugno, la maggioranza di questa platea, il 57,7 per cento, ha competenze medio basse, e oltre il 70 per cento un’istruzione secondaria inferiore, cioè la scuola media.

Il governo Meloni promette di indirizzarli verso un percorso di formazione, ma viene da chiedersi perché ciò che non è stato fatto finora, dovrebbe riuscire adesso.

Ma l’accanimento può fruttare molto: dal taglio del reddito di cittadinanza dovrebbero essere recuperati tra gli 1,8 e i 2 miliardi di euro.

Ridotta l’Iva su pannolini e assorbenti

Ci voleva forse una premier donna per vedere la riduzione dell’Iva su pannolini e assorbenti al 5 per cento. Salta invece l’azzeramento dell’Iva su pasta, pane e latte, uno slogan facile, ma che vale appena poche decine di euro l’anno e su cui il governo ha evitao di perdere la faccia di fronte a un’inflazione sui beni alimentari a doppia cifra.

Quota 103 e pensioni minime

Per finanziare le quote pensionistiche che permetteranno a 45mila lavoratori con 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età di evitare la Fornero, viene bloccata la rivalutazione delle pensioni che il ministro Giorgetti aveva approvato solo pochi giorni, via decreto, ma solo per le pensioni superiori ai 2mila euro.

Quota 103 finanziata con la legge di Bilancio costa quasi un miliardo e a regime, dopo tre anni, secondo le simulazioni dell’Inps, si arriverebbe a una spesa di sei miliardi, il triplo che il reddito di cittadinanza per i 660 mila occupabili.

Forza Italia ha ottenuto l’aumento delle pensioni minime a 600 euro.

Taglietto al cuneo

Ai lavoratori dipendenti con reddito sotto i 32mila euro, il governo destina un taglio del cuneo fiscale del due per cento, lo stesso del governo Draghi, e che sale al tre per cento per i redditi inferiori ai 20mila euro, per un totale di cinque miliardi di euro per milioni di lavoratori.

All’ultimo l’esecutivo ha deciso di evitare la ridistribuzione di un terzo dello sconto fiscale alle imprese, che infatti ieri lamentavano tramite il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la mancanza di un taglio ampio.

Un’altra detassazione

In compenso però sempre per “risarcire” FI, viene introdotta un’altra detassazione a favore delle imprese questa volta si tratta di una detassazione completa per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sotto ai 36 anni con contratto determinato. E di nuovo per i percettori di reddito di cittadinanza (misura già prevista in passato)

Rinvio di sugar e plastic tax

Si prosegue anche nel favorire alcuni comparti industriali, rinviando di un altro anno sugar tax e plastic tax, cioè l’imposta sulle bevande zuccherate e sugli imballaggi di plastica, e che l’attuale presidente della Confindustria aveva definito «la morte della manifattura italiana».

Il rinvio era già stato sostenuto dal ministro Gilberto Picheto Fratin, molto vicino alle esigenze del comparto della chimica.

Rinviate di anno in anno, questa nuova sospensione sarebbe difficile da comprendere considerando che l’esecutivo, alla disperata ricerca di risorse, ha scelto di imporre nuove tasse, proponendo anche una quasi comica tassazione delle plusvalenze ottenute sul trading di criptovalute, protagoniste di colossali tracolli in Borsa. E che per risparmiare ha approvato assieme al documento programmatico di bilancio anche un decreto urgente per ridimensionare i tagli delle accise sui carburanti approvati con il decreto Aiuti Quater bollinato appena quattro giorni fa e che ora vengono smentiti e rimodulati – con il decreto Rave siamo già alla seconda norma su cui l’esecutivo ha fatto retromarcia in un mese.

Ridotti gli sconti sulle accise

Così il taglio dell’accisa sul gasolio per gli autotrasportatori viene azzerata solo per novembre e non anche per dicembre come previsto dal decreto e vengono rideterminate e aumentate rispetto alla decisione precedente anche le accise su benzina, gasolio e gpl.

Ma il governo Meloni rinuncia a 650 milioni di nuove entrate perché ha già deciso di sopprimere le due imposte l’anno prossimo nel 2024, quando ci sarà il taglio al reddito di cittadinanza.

Condono

L’esecutivo ha presentato un decreto fiscale per trovare risorse con alcune misure sensate, alcune ormai diventate slogan di tutti i governi come la razionalizzazione delle spese fiscali, ma anche una necessaria revisioni dei bonus edilizi che restano incredibilmente generosi.

Resta accantonata però la grande questione del lavoro e ancora di più del lavoro povero.

Quello a cui il governo non ha rinunciato è invece il grande pacchetto della tregua fiscale che tra una lunga serie di sconti e agevolazioni, comprende lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro dal 2000 al 2015 e la rottamazione o saldo e stralcio dei carichi affidati alla riscossione.

Si tratta del quarto condono, dopo le misure del 2012, 2018 e 2021, per cui la Corte dei Conti aveva già rilevato che si erano tradotte in condoni anche per somme superiori a causa di come era stata scritta la norma.

Nel 2018 ne avevano beneficiato in sette milioni: tra le poche misure a favore di tanti di questo governo ci sono quelle a vantaggio di chi non paga le tasse.

