Chiamata “decreto lavoro”, la norma approvata oggi dal consiglio dei ministri - sette articoli per nove pagine - contiene in realtà anche la sospensione per sei mesi del cashback che dovrebbe tornare in vigore dal primo gennaio 2022 ma intanto verrà sostituito da un aumento degli incentivi per i negozianti che usano il Pos fino agli aiuti ad Alitalia.

Sul fronte lavoro, come deciso lunedì dalla cabina di regia dei capi delegazione dei partiti al governo, viene prorogato il blocco dei licenziamenti per il sistema della moda fino al 31 ottobre prossimo. Con sistema moda si intendono tutte le aziende del tessile, dell’abbigliamento, della pelletteria – da norma sono i codici Ateco 13, 14, 15 – che avranno a disposizione ancora la cassa Covid per altre diciassette settimane. Mentre sono previste altre 13 settimane di cassa per le aziende manifatturiere che si impegnano a non licenziare.

Cashback sospeso

Il cashback viene sospeso per sei mesi e secondo il decreto i risparmi, 1,5 miliardi di euro saranno destinati a un nuovo fondo istituito al ministero del Lavoro per la riforma degli ammortizzatori sociali, che tuttavia dovrebbe essere strutturale. E in più è previsto un aumento degli incentivi ai negozianti che utilizzano il Pos e nuovi sistemi di pagamento digitale. L’invio delle cartelle della Tari slitta al 31 agosto, mentre viene rifinanziata la legge cosiddetta “nuova Sabatini”.

Soccorso Alitalia

Ma ci sono anche norme ad hoc per Alitalia: 100 milioni di euro per il rimborso di biglietti e voucher ai clienti che non hanno avuto garantito un servizio sostitutivo. E sempre per Alitalia la scadenza del rimborso del prestito ponte del governo è spostata a dicembre. Per il trasporto aereo, in generale, viene aumentato il fondo di solidarietà di 11,1 milioni di euro – 7,4 milioni di euro per quest’anno, 3,7 milioni per il 2022.

