Venerdì sono state inaugurate le Olimpiadi di Tokyo. Secondo gli ultimi dati, la pandemia in Giappone continua ad avanzare: recentemente sono stati registrati più di 4.000 nuovi casi giornalieri e un tasso di vaccinazione della popolazione che non supera il 25 per cento. Al 22 luglio, erano 94 i casi registrati fra gli atleti partecipanti alle Olimpiadi. Tutti segnali che evidenziano l’incertezza in cui questi giochi si svolgono. La manifestazione è già stata posticipata di un anno, con un costo stimato pari a 2,8 miliardi di dollari (due terzi dei quali pagati con fondi pubblici). Ma in generale, i giornali finanziari Nikkei e Asahi hanno stimato che il costo finale per ospitare le Olimpiadi ammonterà a oltre 28 miliardi di dollari. Sono stime ancora da prendere con le pinze ma che si inseriscono in un’analisi generale del costo sempre maggiore che le Olimpiadi stanno registrando.

