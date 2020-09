A prescindere da come finiranno le elezioni regionali, un risultato certo ce lo abbiamo già: per le donne è ancora difficilissimo accedere ai vertici regionali. Negli ultimi trent’anni il numero di donne nei consigli regionali italiani è passato dal 7 al 21 per cento degli eletti. Seppur indietro rispetto alla parità di genere, è un dato incoraggiante. Soprattutto se lo si confronta con il numero di donne che ha raggiunto il vertice della carriera politica regionale. I dati segnalano come l’Italia sia ancora un paese in cui i vertici regionali sono preclusi alle donne: dal 1970 (anno di creazione delle regioni a statuto ordinario) solo 11 donne (il 4 per cento) sono arrivate alla presidenza. La strada verso parità di genere è ancora lunga.