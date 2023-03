Nelle slide che illustrano il disegno di legge della delega fiscale che dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri la prossima settimana c’è l’obiettivo di arrivare alla cosiddetta flat tax per tutti in cinque anni. Solo che per i dipendenti si tratta della flat tax incrementale, cioè una aliquota proporzionale fissa sull’incremento dei redditi rispetto agli anni precedenti.

Entro un anno i nuovi testi unici

Il disegno di legge include 21 articoli, e prevede entro 12 mesi il riordino delle norme e l’elaborazione dei nuovi testi unici sul fisco, compresa la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, e entro 24 mesi la codificazione del diritto tributario. Secondo quanto dichiarato dal viceministro Maurizio Leo la parte più importante della riforma dovrebbe essere la modifica delle procedure di dichiarazione, accertamento, riscossione e del contenzioso.

Gli obiettivi generali illustrati nelle slide sono ridurre la pressione fiscale e anche il contenzioso fiscale, allo stesso tempo dare certezza del diritto e attrarre capitali esteri.

Nuove esenzioni sui redditi Irpef

«Nella delega si interviene su tutte le categorie di reddito Irpef», si legge nella slide che illustra l’articolo 5 del disegno di legge, «con finalità di razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema» e vengono elencati quindi i redditi che dovrebbero essere inclusi nella razionalizzazione, redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d’impresa e altri. Peccato che subito dopo si spieghi come per i redditi agrari e sui fabbricati, si pensi a estendere ulteriormente i regmi di imposta opzionali e cioè l’imposizione su base catastale per i redditi agrari, in questo caso estesi anche alle coltivazioni innovative e nel caso dei fabbricati l’estensione della cedolare secca ache agli immobili non abitativi.

Anche sui redditi finanziari imposte sostitutive

Anche sui redditi di natura finanziaria, il governo propone diverse nuove imposte sostitutive. Da una parte dovrebbero essere raggruppati insieme i redditi di capitale i redditi di natura finanziaria di diversa origine sottoposti «a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione», per cui valgono quindi solo ricavi incassati e pese già sostenute. Dall’altra si propone una imposta sostitutiva sul risultato complessivo dei redditi finanziari nell’anno solare «con possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi». Viene proposta anche una aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari e una imposta sostitutiva agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza. Viene anche eliminata la tassazione sul guadagno maturato, anche qui sostituita da quella su quello effettivamente realizzato.

Per i redditi da lavoro viene accennata una revisione e semplificazione delle deduzioni fiscali «con particolare riguardo ai fringe benefit», che però riguardano una piccola fetta dei lavoratori dipendenti.

Per il lavoro autonomo verrà ridotte le ritenute sui compensi in caso il lavoratore autonomo «sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori», un modo forse per intervenire sugli squilibri della flat tax, che prevede la stessa aliquota calcolata sul reddito lordo senza considerare i costi diversi sostenuti da contribuenti diversi. E ancora per i redditi di impresa è prevista una aliquota proporzionale, quindi anche qui sostitutiva, allineata all’Ires, con solo gli utili assoggettati all’Irpef.

Ecco il documento:

© Riproduzione riservata