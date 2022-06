Eni comunica che oggi verrà consegnato la metà del metano richiesto a Gazprom. I volumi di fatto non saranno inferiori ai giorni precedenti, ma cresce la preoccupazione. Il governo monitora per decidere su come intervenire

Venerdì 17 è partito con l’annuncio per il terzo giorno di seguito che Gazprom consegnerà meno gas all’Italia. Lo ha comunicato Eni che ha deciso di aggiornare pubblicamente sulla situazione con una sezione del suo sito. : «La compagnia energetica Gazprom ha annunciato a Eni che oggi consegnerà solo la metà del gas richiesto, mentre i volumi effettivi non sono cambiati rispetto a quelli consegnati ieri».

Lo ha affermato il gruppo petrolifero italiano in una nota, riportata anche dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti. «Eni ha annunciato un fabbisogno giornaliero di gas di circa 63 milioni di metri cubi. Gazprom ha annunciato che fornirà solo il 50 per cento della quantità richiesta», si legge nel comunicato. I volumi effettivi delle consegne sono rimasti tali sia perché il calo iniziale era stato ridotto, sia perché nei giorni successivi la richiesta è cresciuta ma la consegna pur diminuendo in termini percentuali è rimasta concretamente invariata.

Gli stoccaggi

Il problema attualmente non sono i consumi giornalieri. L’estate in questo senso aiuta, la richiesta prevista per oggi, circa 155 milioni di metri cubi, è persino più bassa dei giorni scorsi. Il problema sono gli stoccaggi in vista dell’inverno, attualmente sono fermi al 55 per cento, e con l’aumento dei prezzi stentano a essere riempiti. Ne ha parlato anche il presidente del consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa da Kiev tornando a chiedere al più presto un tetto ai prezzi che in queste condizioni continuano a crescere.

La questione si porrebbe con forza con la stagione fredda. Le riserve già vengono usate in tempi di pace quando la richiesta può raddoppiare e, nei giorni più freddi, triplicare. Una situazione ancora più seria qualora non si potesse fare affidamento come prima sulle forniture russe.

Il ministro Roberto Cingolani ieri ha detto che ci sarebbero delle contromisure, a quanto risulta a Domani non si esclude di intervenire sui consumi per risparmiare metano, in primo luogo di energia elettrica, visto che in estate la domanda si compone soprattutto di quello. Attualmente però nessuna decisione è stata presa in questo senso e l’emergenza non si è configurata. Due sono i fronti: produrre più energia elettrica con il carbone e l’olio combustibile e nel peggiore dei casi ridurre i consumi delle utenze a partire dagli edifici pubblici. Le misure sono tutte previste nei piani di emergenza gas messo in campo dall’esecutivo all’indomani dell’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia.

