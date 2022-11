Dopo due giorni di dichiarazioni cesellate sul futuro di Tim e sullo stop all’offerta non vincolante che Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto presentare oggi, il sottosegretario Alessio Butti ha scelto il convegno sul 5G di Supercomm, la società di public relations per cui opera il sito Key4biz.it uno dei più attivi attori di lobbying contro la rete, per affondare il progetto pubblicamente, attaccando Vivendi, primo azionista di Tim, il tutto a borse aperte e facendo crollare il titolo della società di telecomunicazioni.

Solo ieri mattina dal ministero delle Imprese e del Made in Italy era stata diffusa una nota a firma doppia, ministro Adolfo Urso e sottosegretario, per spiegare che il governo si prendeva altro tempo fino al 31 dicembre per cercare una soluzione invitando tutti i protagonisti della vicenda, Tim, Cdp, Openfiber a un tavolo.

La guerra della rete unica: tra Tim, Open Fiber e Bisignani

Forma e sostanza

La sostanza era che il progetto studiato finora era o congelato o carta straccia e che l’offerta a Tim non doveva essere presentata, ma la forma era asettica: cercheremo di trovare una soluzione nel rispetto degli interessi di tutti gli stakeholder. Cdp Equity, Macquarie e Open Fiber avevano risposto questa mattina con un comunicato congiunto con un understatement anche maggiore: considerata la rilevanza dell’operazione e la necessità dei vincoli autorizzativi, le società «ritengono opportuno soprassedere alle scadenze previste dal Memorandum of Understanding relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber sottoscritto in data 29 maggio 2022 anche con Tim e Kkr, e manifestano sin d’ora piena disponibilità a partecipare al suddetto tavolo di lavoro». Cioè il governo ci impone di non proseguire e noi facciamo ciò che ci viene detto.

Tutta questa formalità è crollata nel momento in cui Butti ha preso la parola al convegno di Supercomm sul 5G. In poche frasi, infatti, il sottosegretario ha smentito che il governo stia pensando con il cosiddetto piano Minerva, scritto dai suoi collaboratori, a un’opa totalitaria sulla società di tlc, e dall’altra parte ha dichiarato che non c’erano fondi per portare a termine il progetto di rete unica studiato per un anno da Cdp, Open Fiber e Macquarie. In poche parole eliminando le due alternative circolate finora, la prima solo chiacchierata la seconda più concreta, ha chiarito a tutti che al momento non c’è alcun piano chiaro sul futuro di Tim,

«Il governo ha posto una serie di domande sul valore della rete, qualcuno dice 31 miliardi, qualcuno 24, qualcuno 15 miliardi. Allora chi fa il valore? Lo fa advisor, lo fanno azionisti? Se lo fanno azionisti, lo dico agli amici della stampa, allora facciamo 100!», ha dichiarato il sottosegretario riferendosi senza mai nominarlo alla Vivendi di Vincent Bolloré, che da azionista di maggioranza di Tim per mollare la presa sulla rete, che è il vero valore di impresa della società finora foriera per lui di perdite, aveva alzato la posta al massimo valutando la rete più del doppio di quanto Cdp fosse disposta a sbordare. Per i sostenitori del lavoro fatto finora – un memorandum di understanding firmato a maggio di quest’anno dopo aver corretto quello firmato sotto il governo giallo rosso che dava a Tim la guida della società – l’offerta non vincolante avrebbe almeno fatto partire i negoziati, e almeno scoperto le carte in tavola.

Che fare?

Butti ha rivendicato che c’è un problema di antitrust, cioè l’Unione europea vede correttamente in un operatore integrato verticalmente . cioè che ha la rete e vende anche i servizi – un rischio per la concorrenza o meglio un rischio di limitare la concorrenza con abuso di posizione dominante. E su questo ha perfettamente ragione e gli va dato atto di essere stato tra i primi ad averne tenuto conto. Tuttavia il nuovo progetto è diverso dal precedente, vedrebbe alla guida la Cdp di Dario Scannapieco, per cui la destra di governo sogna da tempo una diversa collocazione, e più forte rispetto al progetto precedente quella Open Fiber con cui il sottosegretario ha iniziato ad essere molto critico a partire da questa estate.

Il problema Bolloré del resto si sarebbe posto in tutti i casi anche nel momento in cui il governo avesse proceduto a una opa totalitaria su Tim, che ora Butti nega di aver mai valutato. In più quella idea avrebbe avuto problemi di antitrust ancora maggiori, tanto che nelle scorse settimane si discuteva della possibilità di un intervento degli ormai soliti per non far

Da ultimo, quella strada avrebbe portato i soldi direttamente nelle tasche dell’azionista francese, mentre con il progetto accantonato di Cdp i fondi sarebbero andati formalmente alla società di servizi Tim scorporata da quella della rete e alleggerita di buona parte di dipendenti e debito.

Il problema industriale

Facendo piazza pulita di tutto questo e di tutti i piani studiati finora, con l’impegno di advisor da parte di tutte le parti in causa, restano le parole dell’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola, altro manager non proprio gradito al governo, che allo stesso convegno sul 5g ha spiegato candidamente che nel settore tlc i soldi per gli investimenti non ci sono.

Servirebbe certo una politica industriale, ma in teoria, la politica industriale deve essere per tutto il comparto e invece finché il problema di Tim e del suo debito non si risolve è difficile che si possa studiare una politica industriale. Appesi all’ex monopolista privatizzato a debito e trattato comunque da soggetto pubblico, ci sono le vite di oltre 20 mila lavoratori e le entrate di tutto l’indotto dei fornitori tecnologici e della installazione della rete, che servono anche i competitor.

Lo sanno tutti e anche se non lo dichiarerebbero ufficialmente nemmeno sotto tortura, ci sono aziende concorrenti che ammettono di essere disposte anche a pagare una quota annua a Tim, con una soluzione di sistema alla pari di quelle già adottate molte volte per il settore bancario, piuttosto che continuare a non poter fare progetti a causa del grande bubbone. Come se non bastasse sia Open Fiber che Tim hanno bandi sulla connessione da rispettare e obiettivi legati anche al Pnrr e più si sposta in là l’orizzonte della rete unica, più le reti rischiano di essere un doppione e quindi nell’ottica della rete pubblica un investimento non giustificato.

Se fosse andato in porto il progetto di rete unica si sarebbe potuto chiudere il negoziato il prossimo anno, con questo reset ci vorrà almeno un altro anno in più. L’orizzonte concreto è probabilmente il 2024 e dopo che ieri sono bastate le parole di Butti per affossare il titolo di oltre il 4 per cento, la domanda a cui nessuno sa dare risposta è : quanto reggerà Tim?

