Sono ormai passate due settimane dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna provocando danni devastanti. Più di una settimana fa, il governo ha parlato di uno stanziamento di 2 miliardi di euro per supportare i soccorsi e la ricostruzione nelle aree colpite. Il decreto era stato preparato in fretta e furia - peraltro mettendoci dentro come al solito norme che non c’entravano nulla, come quella sulla rigassificazione -, ma poi è sparito dai radar. Non è mai arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica, né tantomeno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dov’è finito? Si dice che il testo sia in revisione per questioni tecniche, ma la natura emergenziale del decreto dovrebbe proteggerlo senza troppi problemi dai vizi di forma. È più probabile che il vero problema sia la mancanza di fondi: è difficile stanziare immediatamente delle risorse che non si hanno.

I 2 miliardi annunciati sono stati subito raccontati nel ciclo di notizie come già stanziati e la decisione era stata accolta in maniera molto positiva. Una cifra così imponente dà infatti un ottimo messaggio sulla volontà di far ripartire al più presto l’economia emiliana e, soprattutto, quella romagnola.

Il problema è che finora è rimasto un messaggio, senza azioni concrete. Il governo aveva annunciato che i fondi sarebbero arrivati da alcune estrazioni straordinarie del lotto e del superenalotto (ovviamente soprassedendo sulle conseguenze di un ulteriore incentivo al gioco d’azzardo), dall’aumento provvisorio del costo dei musei e dall’emissione di un francobollo speciale.

Al di là della “tassa” sui biglietti dei musei, dimostrando peraltro la propria idea sull’accesso alla cultura, il governo ha sostanzialmente deciso di recuperare 2 miliardi di euro tramite la beneficenza di collezionisti e giocatori occasionali e la ludopatia dei giocatori patologici. Non proprio una strategia vincente, soprattutto se devi recuperare così tante risorse.

Un bagno di realtà sul debito

La soluzione più saggia per una situazione di emergenza di questo tipo è lo scostamento di bilancio: se il governo non ha 2 miliardi in cassa, li chiede a prestito sui mercati finanziari e fa partire immediatamente la progettazione della ricostruzione tramite decreto (che, per quanto incredibile da credere, andrebbe utilizzato proprio in situazioni come questa). Questo farebbe qualsiasi paese, ma l’Italia non è un paese qualsiasi. L’equilibrio dei nostri conti pubblici è molto precario e anche un indebitamento relativamente esiguo come questo potrebbe metterlo in dubbio. Il motivo è che abbiamo già raggiunto il tetto del deficit annuo che ci siamo imposti e non possiamo quindi indebitarci ulteriormente.

Quattro miliardi a disposizione ci sarebbero stati, ma il governo, anziché utilizzarli per ridurre il debito, di fatto mettendoli da parte come la previdente formica, ha preferito spenderli subito per un taglio del cuneo fiscale poco incisivo ed estremamente provvisorio. È bastato un mese perché arrivasse una catastrofe naturale e l’esecutivo facesse la fine della cicala (almeno lei fino all’inverno c’era arrivata).

Meloni è abbastanza intelligente da non sottolineare questa impossibilità di ricorrere ai mercati finanziari. Un annuncio di questo tipo non farebbe altro che agitare gli investitori, aumentando lo spread e, quindi, il costo degli interessi che l’Italia paga sul debito pubblico. Ma il fatto che la Presidente del Consiglio non utilizzi la retorica anti-mercati e anti-Europa non ci ha protetti dalla scelleratezza della destra sui conti pubblici.

I media hanno rilanciato il fatto che il governo avesse trovato un “tesoretto” da spendere per il taglio del cuneo fiscale, ma non era così. Un tesoro è qualcosa che non si sapeva di avere e che improvvisamente si trova. Un baule pieno di soldi in soffitta, insomma. Il “tesoretto” recuperato dal governo era semplicemente la possibilità di fare debito.

In pratica, abbiamo chiesto un prestito di 80 e abbiamo scoperto che potevamo ricevere fino a 100 senza sforare il tetto del deficit. Ma quei 20 in più non arrivano dal cielo: utilizzando quei soldi in più adesso ci ritroviamo senza altro margine di spesa a debito. E tornare dalla “banca” a chiedere risorse in più è diventato impossibile perché abbiamo già utilizzato tutto quello che potevamo prendere a prestito per quest’anno.

La soluzione per trovare i soldi subito c’è: le tasse. Aumentare le accise sui carburanti, per esempio, potrebbe far crescere rapidamente le entrate dello stato per finanziare il decreto per l’alluvione. Naturalmente, bisognerebbe specificare che l’aumento sarebbe provvisorio e mira a recuperare solo i 2 miliardi necessari.

Ma anni di accise mai abbassate hanno reso poco credibili queste promesse e il contraccolpo politico dovuto a un aumento delle tasse potrebbe essere molto pesante per il governo. Verrebbe quasi da compatire Meloni e i suoi ministri, vittime di un elettorato poco realista e che vuole ricevere senza mai dare. Se solo non avessero dato in pasto a quello stesso elettorato una proposta politica completamente sconnessa dalla realtà in tutti gli anni in cui non sono stati al potere.

