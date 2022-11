La legge di bilancio dovrebbe essere inviata a Bruxelles in serata: nell'ultima versione inserita un'altra misura cara al leader della Lega. E per dipendenti del settore turistico e ristorazione c'è la detassazione delle mance

L’ultima versione del legge di bilancio 2023 è stata finalmente redatta: dovrebbe essere inviata a Bruxelles alla Commissione europea in serata. Nel disegno di legge ha trovato spazio anche il provvedimento voluto da Matteo Salvini che prevede lo stop dell'aggiornamento biennale delle multe previste dal codice della strada, per chi ha problemi col fisco ci sono ben dieci diverse regolarizzazione, c’è la detassazione delle mance per i dipendenti del settore turistico e della ristorazione e anche l’imposta sulle criptovalute.

