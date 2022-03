Alla fine il taglio sul costo dei carburanti sarà minimo: ricorrendo all’accisa mobile, ovvero all’extra gettito dell’Iva sui carburanti fissata dalla legge Bersani del 2007, ci sarà una riduzione del prezzo di benzina, gasolio e Gpl di 8 centesimi al litro per un mese.

La nuova cifra si legge nel decreto ministeriale che ha già il via libera della ragioneria e che fissa la nuova accisa ridotta e che Domani ha potuto visionare.

Le riduzioni delle aliquote sono state calcolate in modo da generare una diminuzione di gettito complessivo di 308,17 milioni di euro, in termini di accise e di Iva e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stato, compensando i maggiori introiti Iva legati all'aumento delle quotazioni del greggio. La durata è stabilita in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto prevede una riduzione da 85,16 euro per mille litri benzina, gasolio e Gpl, quindi 0,85 centesimi di euro per litro. Le accise (uso carburante) complessive saranno per la benzina 643,24 euro per mille litri; per il gasolio 532,24 euro per mille litri; per i Gas di petrolio liquefatti- Gpl 182,61 euro per mille chilogrammi.

Le indiscrezioni avevano ipotizzato un taglio dai 15 ai 20 centesimi, ridimensionate dal vice ministro Gilberto Pichetto Fratin nei giorni scorsi e alla fine ridotte alla metà delle aspettative.

Il decreto legge Ucraina

In consiglio dei ministri invece è entrato il decreto legge sugli aiuti economici a seguito della crisi ucraina, che riporta varie misure ad ampio spettro a tema energia. Nella bozza entrata in Consiglio dei ministri, si legge, ci sarà un maggiore controllo sui contratti di approvvigionamento di gas demandato all’Autorità per l’energia (Arera), in modo che vengano monitorati gli afflussi di gas.

Per il prezzo al dettaglio dei carburanti invece nasce una nuova Unità di missione per coadiuvare il garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto “Mister Prezzi” e ci saranno delle multe fino a un massimo di 5mila euro qualora non trovasse un reale riscontro nelle modifiche dei prezzi. Cresceranno sia la pianta organica dell’Arera sia quella del ministero dello Sviluppo.

