L'Antitrust ha avviato sette istruttorie nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2a, Edison, Acea, Engie, tutte colpevoli a dire dell’authority di aver violato la norma del decreto Aiuti bis voluta dal governo Draghi che bloccava la modifica dei contratti in essere delle società di fornitura di luce e gas. Le società sono state sottoposte a procedura cautelare, in questo caso hanno sette giorni per rispondere scaduti i quali, sono automaticamente obbligate a comunicare ai consumatori il ripristino delle vecchie tariffe.

Violato il decreto Aiuti bis

La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Con perfezionate si intende non semplicemente la comunicazione dell’azienda.

Al momento secondo le segnalazioni arrivate all’autorità ci sono 2,66 milioni di cittadini che hanno subito aumenti ingiustificati e conto la legge e addirittura sette milioni, secondo i dati forniti dalle stesse aziende, che hanno ricevuto la comunicazione di aumento delle tariffe. Le sette aziende rappresentano l’80 per cento del mercato libero, cioè quello in cui le tariffe non sono tutelate.

Acea

Acea, la società partecipata dal comune di Roma al 51 per cento e che da pochi mesi ha assoldato l’ex amministratore delegato di Cassa depositi e imprese, Fabrizio Palermo, si era già opposta tramite ricorso alla norma sugli extraprofitti.

Ora l’istruttoria dell’Antitrust rivela che l’azienda non solo ha modificato i contratti e mandato comunicazioni di modifica di contratti, ma ha anche mentito ai consumatori che hanno contestato l’iniziativa tramite avvocati.

I ricorsi bocciati

A ottobre l’Antitrust aveva già aperto un’istruttoria simile contro quattro società che si erano rivolte al Tar per bloccare il provvedimento cautelare. Il tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso e fissato una udienza per valutare nel merito a febbraio.

