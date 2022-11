I margini sono stretti per la prima legge di bilancio del governo Meloni, ma meno stretti di quanto poteva apparire in campagna elettorale. L’esecutivo è pronto ad aumentare il deficit al 4,5 per cento nel 2023, previsto in un primo momento dal governo Draghi al 3,4 per cento. Ma c’è anche un rialzo del Pil inaspettato certificato dall’Istat al 3,9 per cento nel 2022 e una diminuzione del deficit per quest’anno da utilizzare: un margine di 10 miliardi di euro subito e di da impiegare prima di tutto per i rincari delle bollette (5 miliardi dovrebbe essere l’impegno via decreto per la proroga delle misure del vecchio esecutivo), e di circa 15 miliardi per la legge di bilancio. Serviranno per finanziare le più leggere delle promesse elettorali della coalizione di governo, a scapito soprattutto di una platea di più di 650mila persone che sulla carta possono lavorare ma che sono difficilmente collocabili sul mercato del lavoro e oggi percepiscono il reddito di cittadinanza. A loro l’assegno sarà sospeso e per cosa?

Tra le misure già annunciate c’è l’estensione del forfait per gli autonomi analizzato anche nella relazione sull’evasione fiscale che accompagnerà l’integrazione della Nadef e che finora ha incentivato una concentrazione dei contribuenti al di sotto la soglia. In altre parole ha incentivato a fatturare meno.

Pensione anticipata per pochi

Sulle pensioni, invece, la linea è proseguire nella proroga dell’Ape sociale per i lavori usuranti e di opzione Donna, ma per poter affermare di aver rispettato lo slogan dello stop alla Fornero dovrebbe essere introdotta una quota 41, con la possibilità di andare in pensione a 61 anni di età con 41 anni di contributi: significherebbe spendere 1,4 miliardi di euro per appena 90 mila persone.

Di pensioni si è parlato nell’incontro tra la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha convocato le parti sociali, 26 sigle tra organizzazioni sindacali e datoriali, per un primo confronto poche ore prima della pubblicazione della Nadef con le linee programmatiche per il prossimo anno. Le tre principali organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al governo quello che già avevano chiesto a Draghi: confrontarsi con il presidente del consiglio, cioè Meloni, prima di prendere le decisioni.

E hanno elencato le loro priorità: ancora una volta le pensioni per scongiurare lo scalone delle legge Fornero dal primo gennaio 2023, proteggere i salari, per il leader della Cgil Landini con l’introduzione del salario minimo, e un maggiore impegno sulla sicurezza del lavoro.

Reddito di cittadinanza

Il leader dell’Ugl, Paolo Capone, il sindacato che negli anni ha trovato una corrispondenza politica con la Lega e con i suoi alleati sovranisti, ospitando Marine Le Pen e avendo il segretario leghista alle inaugurazioni delle sue sedi, ha subito fatto capire di appoggiare la linea del governo sul reddito di cittadinanza, utilizzando l’etichetta di «reddito di responsabilità».

In ogni caso l’idea del governo è quello di affidare la gestione del reddito percepito da chi non può lavorare ai comuni nella cornice delle politiche di lotta alla povertà e sospendere gli assegni per chi invece sulla carta può lavorare e reindirizzarli per il programma dei centri per l’impiego per le persone a bassa occupabilità. Nell’immediato significa togliere loro un sostentamento che serve a raggiungere il livello di consumi minimo.

La revisione del Superbonus al 110 per cento in confronto è molto meno significativa: consisterebbe nella proroga del bonus anche nel 2023 proprio per le abitazioni unifamiliari che fino a questa estate hanno usufruito del 75 per cento dei fondi erogati e con una aliquota del credito di imposta ridotta, e allo stesso tempo in una riduzione dell’aliquota per le ristrutturazioni condominiali comunque generosa: al 90 per cento.

© Riproduzione riservata