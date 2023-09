In audizione al Senato il direttore generale di Abi Giovanni Sabatini contesta nel metodo e nel merito la norma voluta dal governo. Poi cita due possibili interventi per aggiustare il tiro

“Un tassa ingiusta, irragionevole, con conseguenze negative sull’economia italiana”. L’atteso contrattacco dei banchieri, spiazzati poco più di un un mese fa dalla nuova imposta sugli extraprofitti degli istituti di credito, è puntualmente arrivato questo pomeriggio con l’audizione in Senato del direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini.

Nella sua relazione, il portavoce della lobby bancaria ha criticato pesantemente il decreto-legge varato a sorpresa dal governo ai primi d’agosto, decreto che ora attende di essere approvato dal Parlamento. Gli argomenti esposti da Sabatini sono gli stessi che circolano da tempo sui mercati finanziari. Secondo l’associazione di categoria delle banche, che lamenta di non essere stata consultata preventivamente dall’esecutivo, i presunti profitti extra delle banche vengono rilevati confrontandoli con quelli, molto più bassi del normale, incassati in un periodo in cui i tassi d’interesse erano intorno allo zero. Un periodo anomalo, quindi, che certo non costituisce un parametro adeguato a determinare gli utili da tassare.

L’Abi ricorda il precedente della Robin Hood Tax, l’imposta straordinaria sui profitti delle società energetiche, bocciata da una sentenza della Corte costituzionale nel 2015, sette anni dopo la sua introduzione fortemente voluta dall’allora ministro Giulio Tremonti. In quel caso la Consulta segnalò l’inesistenza di un criterio con cui tassare il solo reddito supplementare connesso alla posizione privilegiata delle aziende colpite. La nuova imposta – sostiene l’Abi – oltre a essere incostituzionale perché retroattiva, avrebbe pesanti effetti negativi sui conti degli istituti, ma finirebbe anche per penalizzare l’intera economia nazionale, perché ridurrebbe la capacità delle banche di finanziare famiglie e imprese.

Pur senza entrare nel merito con dati e confronti, nel suo intervento Sabatini ha comunque citato due possibili correttivi. Il primo, scontato, riguarda la deducibilità della nuova imposta da Irap e Ires. In pratica le banche potrebbero così recuperare negli anni successivi parte di quanto versato.

Più complessa la questione dell’esclusione dei rendimenti dei titoli di stato dal perimetro dei proventi che verrebbero colpiti dal prelievo supplementare, che si applica sull’intero margine di interesse, e non solo sulla differenza tra tassi attivi (quelli sui prestiti alla clientela) e tassi passivi (pagati ai correntisti). Quest’ultima voce, infatti, ha fatto segnare un forte aumento negli ultimi 18 mesi, perché le banche non hanno adeguato il rendimento dei depositi all’incremento del costo del denaro deciso dalla Bce.

