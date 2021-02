Il sostituto procuratore per i minori di Roma e il giudice per le indagini preliminari hanno deciso di concedere il ritorno a casa al sedicenne Casapulla, in provincia di Caserta, accusato di avere ucciso Romeo Bondanese, un 17enne di Formia nel corso di una rissa avvenuta il 17 febbraio nel comune alle porte di Roma. I due magistrati hanno deciso di concedere i domiciliari al giovane in quanto gli elementi finora acquisiti lascerebbero supporre che il ragazzo non avesse agito con l’intenzione di uccidere. Sarebbe quindi abbandonata definitivamente l’ipotesi dell’agguato mentre la teoria sempre più accreditata è che l’uccisione del ragazzo sia stata frutto di una rissa degenerata.

© Riproduzione riservata