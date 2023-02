La presidente di Acea, Michela Castelli, ha rassegnato le dimissioni dopo lo scandalo dei maltrattamenti denunciati dalle hostess della partecipata: l’amministratore delegato, Fabrizio Palermo, avrebbe umiliato e sfruttato sia loro che le colleghe di Cassa depositi e prestiti, dove Palermo lavorava prima. Castelli, scelta dall’ex sindaca Virginia Raggi, sarebbe scaduta a maggio prossimo. Da notizie di stampa appariva anche improbabile un suo rinnovo.

Nella lettera di dimissioni che Castelli ha inviato sia al CdA che al collegio sindacale, la manager parla di «ragioni personali» all’origine della sua scelta, ma sembra improbabile che lo scandalo delle denunce non abbia almeno contribuito alla decisione. È anche singolare il fatto di rivolgersi anche al collegio sindacale per notificare le dimissioni: una strategia che sembra far riferimento proprio alla vicenda delle hostess.

Per motivare il proprio addio Castelli cita anche «l’accelerazione verso nuovi progetti strategici», leggi il nuovo termovalorizzatore che dovrebbe essere costruito a Roma. Il Movimento 5 stelle, che l’ha selezionata, non vuole la realizzazione dell’impianto, ma Acea è tra i concorrenti più credibili nella gara per costruirlo.

Lo scandalo

Come riporta Repubblica, le hostess avevano informato delle vessazioni per prima proprio Castelli, che aveva ricevuto una lettera anonima in cui si parla di «razzismo maschilista» e che denuncia i maltrattamenti che le dipendenti subivano. «Ci tratta come schiave. Vuole solo giovani e belle» scrive La Stampa, citando una hostess che parla di Palermo.

Secondo le dipendenti, venivano loro richieste mansioni non previste dal contratto o imposti diktat o fissazioni dell’amministratore delegato.

All’epoca, l’ethic officer dell’azienda, che aveva svolto indagini interne, aveva definito infondate le accuse, sospettando un dossier confezionato ad arte per mettere in crisi l’azienda in vista della gara per la realizzazione del termovalorizzatore.

Ma le hostess si sono poi rivolte alla stampa nazionale con le loro accuse, raccontando richieste come quella di camminare in punta di piedi per non infastidire l’ad con il rumore dei tacchi oppure l’obbligo di alzarsi in piedi al suo passaggio, o ancora l’intimazione di disporre le penne con il brand Acea in un certo modo e di tenere le scrivanie sempre pulite.

Palermo ha smentito le accuse, ma nel frattempo si è attivata anche la politica, mentre l’azienda ha attivato un secondo audit interno: per il momento, resta in silenzio il sindaco di Roma Capitale, che è azionista di maggioranza con il 51 per cento di proprietà della partecipata.

