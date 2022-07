È durato poco più di un’ora l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati. Il governo ha proposto ai segretari delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori di aprire tavoli di confronto sulla realizzazione del Pnrr, sulla politica industriale nella transizione ecologica, leggi automotive, sull’energia e sulla politica dei redditi, ovvero oltre che sul salarmio minimo, sulla legge di bilancio e il taglio del cuneo fiscale.

Nel suo discorso introduttivo, riferiscono i partecipanti all’incontro, Draghi ha citato l’emergenza dell’inflazione, l’aumento della precarietà e il fatto che l’attuale sistema di contrattazione non è in grado di tutelare i salari dall’aumento dei prezzi. Draghi ha proposto ai sindacati un patto ampio che parta dai temi più urgenti, ma che si proietti anche nei prossimi mesi. Ai leader di Cgil, Cisl e Uil, ha detto che questo «non è il momento del conflitto» e ha ribadito che se il governo è impegnato su questi fronti allo stesso tempo la linea sul no allo scostamento di bilancio resta ferma: le coperture per tutti gli interventi devono essere trovate.

A quel punto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha illustrato la proposta sul salario minimo del governo. Domani il premier vedrà i rappresentanti di Confindustria a cui potrebbero essere allargati i quattro tavoli. Poi la settimana prossima, attorno al 26-27 luglio, ci sarà un nuovo incontro coi sindacati prima di licenziare il decreto con le misure più urgenti.

Ed è questa la maggiore novità secondo la Cgil di Maurizio Landini, cioè il fatto che i sindacati dovrebbero essere incontrati prima che le decisioni sul decreto diventino definitive.

«Il governo ha annunciato un provvedimento entro la fine di luglio», ha detto Maurizio Landini segretario della Cgil che ha specificato come non sono a conoscenza dei contenuti. «L’unica novità è che ci sarà un ulteriore incontro a fine luglio prima che vengano prese decisioni», ha aggiunto Landini, il quale, tra i leader sindacati è apparso quello più scettico davanti ai giornalisti. «È un incontro che non ha risolto i problemi», dice e il menù dei problemi che elenca Landini è corposo, quattro riforme politicamente difficilissime da portare in porto.

«Se ci sono dei salari bassi nel nostro paese è anche perché ci sono alti livelli di precarietà – continua Landini – è il momento di riforme strutturali che debbano essere fatti come la riforma del fisco, la lotta all’evasione fiscale, la riforma del mercato del lavoro e la riforma delle pensioni».

Il segretario generale della Cisl è invece di tutt’altro avviso: è stato un «incontro positivo e potenzialmente decisivo» ha detto dopo l’incontro. «Il governo conta di approvare nuove misure finanziarie prima della pausa estiva».

«Bisogna agire sul taglio del cuneo fiscale sul lavoro per aumentare il netto in busta paga, c'è bisogno di una piena rivalutazione delle pensioni. Bisogna valutare la possibilità dell'azzeramento dell' Iva su beni e acquisti di largo consumo per famiglie in difficoltà. Il governo deve regolare anche la speculazione», ha dichiarato il leader Cisl, rilanciando una proposta condivisa anche da Uil e Cigl, che tuttavia non sembra rispondere alle esigenze dei più colpiti dalla crisi ma piuttosto spalmare uno sconto tra tutti i consumatori. La Cisl ha l’obiettivo anche di portare al tavolo sulla legge di bilancio il superamento della legge Fornero.

È però il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri quello che ha posto le richieste più difficili per l’esecutivo cioè uno scostamento di bilancio entro la fine dell’anno, la opzione che Palazzo Chigi e ministero dell’Economia scartano in partenza.

Le questioni sul tavolo

Il governo non ha fatto cifre sulle risorse su cui potrà fare affidamento il decreto di fine luglio. Le proposte che invece ha avuto dai sindacati sono molte: estendere gli aiuti sulle bollette e il bonus da 200 euro, questa volta allargandola a precari e autonomi, detassare la contrattazione di secondo livello, di aumentare la tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche.

Sul taglio del cuneo fiscale, però, che dovrebbe essere il piatto forte del decreto e soprattutto della prossima legge finanziaria, i le posizioni delle parti sociali restano differenti: i sindacati chiedono che la diminuzione sia tutta a vantaggio dei lavoratori. Confindustria propone una ripartizione di due terzi ai lavoratori e un terzo alle imprese. Oggi Giorgia Meloni, leader dell’unico partito all’opposizione, intervistata nel giorno del vertice con le parti sociali, proprio dal quotidiano degli industriali, Il Sole 24 Ore, ha dichiarato che la linea di Confindustria è quella di FdI.

A celebrare il faccia a faccia tra governo e Cgil, Cisl e Uil, è invece il Partito democratico: «Bene la riapertura del dialogo sociale. È una giornata importante. Oggi si sono poste le basi per una reale svolta sul piano sociale, prefigurando soluzioni efficaci».

