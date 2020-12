Il primo carico di vaccini è in viaggio, nella giornata di Natale, e a Roma è tutto pronto per riceverlo. Lo spiega l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, in visita all'Istituto Spallanzani. Come mostro nel video, diffuso dalla Regione, il vaccino sarà conservato nella struttura di alto biocontenimento dell'Istituto, in attesa della distribuzione. «Tutto funziona perfettamente e siamo in attesa dell'arrivo dei vaccini», ha detto l’assessore.

© Riproduzione riservata