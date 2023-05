Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri per il 23. Almeno 50mila persone senza corrente elettrica. Per oggi non sono previste piogge, ma rimane l’allerta rossa

Il bilancio dell’alluvione in Emilia-Romagna, per ora, è di 9 morti e migliaia gli sfollati, 23 fiumi esondanti, 280 frane e 400 strade interrotte. In tutto, sono stati colpiti oltre 40 comuni, con i danni principali a Cesena, Forlì, Ravenna e Bologna. Almeno 50mila persone sono senza corrente elettrica.

Nell'arco di 24 ore sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia sopra l'Emilia-Romagna, con intensità massime nella fascia tra Monghidoro, Civitella di Romagna e Castrocaro Terme. Una quantità pari alla media dell’intero mese di maggio.

Soltanto i carabinieri hanno eseguito oltre tremila interventi di soccorso nella regione: 1.200 nella provincia di Bologna, oltre 500 nella provincia di Forlì-Cesena, 1.400 nella provincia di Ravenna, un migliaio in quella di Rimini. Alle centrali operative sono arrivate oltre 7mila chiamate di aiuto.

«La peculiarità dell'evento, che è stato classificato come estremo in base ai dati degli ultimi 20 anni, è che sta insistendo nella stessa area già colpita due settimane fa», ha detto all'ANSA Paola Salvati, dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche. «Vuol dire che i terreni erano già saturi e dunque non hanno potuto assorbire l'acqua in eccesso, che scorrendo in superficie ha aggravato le piene di tutti i fiumi».

10:10 – Le condoglianze del premier Kishida

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha espresso le sue condoglianze per le vittime del maltempo in Emilia-Romagna, prima dell’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Hiroshima, il giorno prima del vertice del G7.



10 – Il sostegno di Patrick Zaki

Patrick Zaki ha espresso su Twitter il suo sostegno per le regioni italiane colpite dalle alluvioni, in particolare per la regione Emilia-Romagna.



A Lutirano, frazione di Marradi in provincia di Firenze, con la riapertura della strada sono state recuperate due persone rimaste bloccate da ieri sera.

In Emilia-Romagna, invece, la provincia di Modena ha annunciato la chiusura dei due ponti Pioppa e Concordia – il primo sulla strada provinciale 11, il secondo sulla provinciale 8 – dopo che il fiume Secchia, in piena, ha raggiunto i livelli idrometrici di sicurezza.

9:40 – L’allagamento del centro di Lugo

Il centro storico di Lugo, in provincia di Ravenna, si è allagato a seguito della risalita delle acque dei fiumi Senio e Santerno – rispettivamente a ovest e a est della città iniziata nella notte. Il comune di Lugo ha avvisato i cittadini di possibili interruzioni di corrente elettrica e acqua. L’amministrazione comunale ha assicurato di essere impegnata nel «fornire il massimo supporto alla popolazione e a Lugo arriva l’Esercito con mezzi adeguati al soccorso nei casi di alluvioni».

Altri comuni limitrofi, come Conselice, sono rimasti coinvolti nell’esondazione notturna dei due fiumi.

Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite su Rai3 ha detto che: «La portata della devastazione del maltempo è quella di un altro terremoto. Saranno danni quantitativamente minori, ma saranno di qualche miliardo di euro». Bonaccini ha poi assicurato che la regione si impegnerà a ricostruire tutto. «Al governo abbiamo detto che abbiamo bisogno di tante risorse, ma anche di norme speditive, c'è bisogno di un commissario straordinario, adempimenti per i lavoratori, per prorogare scadenze, mutui rate, tanti investimenti», ha aggiunto.

