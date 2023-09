La disillusione dell’avvocata degli ex dipendenti Caldarazzo: «Il concordato per noi sarebbe stato ottimale, certo è che avevamo il presentimento che le cose non potessero andare in questo senso sia per la questione parallela di Visibilia sia perché la manovra faceva acqua da tutte le parti». Smentite le parole di Santanchè in Senato

La procura ha confermato l’istanza di fallimento della Ki Group Srl, la società collegata alla ministra Daniela Santanchè e da lei difesa in Senato. I conti hanno smentito la bontà del lavoro imprenditoriale vantato dalla ministra del Turismo di fronte ai parlamentari.

Nel documento che Domani ha potuto leggere, i pm Luigi Muzzi e Maria Giuseppina Gravina «concludono rilevando la manifesta inattitudine del piano proposto dalla ricorrente e la non fattibilità dello stesso con riguardo alle garanzie offerte per assicurare la liquidazione», con un riferimento alla frode visto che sarebbe stato fatto «in palese danno e in frode ai creditori con conseguente pregiudizio, aggravato, inoltre, dalla mancata comunicazione agli organi della procedura di importanti informazioni, come sopra evidenziato, sia con riguardo alle integrazioni richieste dal Tribunale sia con riguardo alle reali condizioni attinenti lo stato di salute economico-finanziario della società Bioera Spa».

Nel momento in cui gli ex dipendenti hanno presentato istanza di fallimento, la società ha risposto col concordato, lo strumento con il quale si blocca il fallimento, prevedendo che la continuità della Ki Group Srl, tramite Verde Bio, dovesse essere garantita da Bioera.

Quest’ultima avrebbe dovuto mettere in campo un intervento finanziario da più di 1,5 milioni. Però, scrive la procura, era economicamente impossibile: «Ad avviso degli scriventi – si legge -, il piano proposto dalla società ricorrente, tramite la promessa di impegno economico presentata da Bioera Spa, società in evidente stato di insolvenza, non permette il raggiungimento dello scopo».

Gli ex dipendenti

Report prima dell’estate ha raccontato che mentre alcuni dipendenti ancora oggi non hanno ricevuto il Tfr dopo essere stati licenzianti, e fornitori sono falliti per i mancati pagamenti, «sia Santanchè sia Mazzaro hanno ricevuto emolumenti per milioni di euro in qualità di componenti dei cda del gruppo che fa capo a Bioera».

La ministra aveva assicurato durante un lungo intervento a Palazzo Madama che sarebbe stato pagato tutto e salvata la società, elementi che, ricorda Repubblica che per primo ha dato la notizia, aveva «appreso dal management pur non avendo più lei alcun ruolo operativo e societario». In realtà la ministra come risulta a Domani è ancora socia al 5 per cento, tramite immobiliare Dani Srl, la stessa che, come rivelato da Domani beneficia dei soldi del Twiga.

Adesso riprenderà la procedura di fallimento, e il giudice dovrebbe dichiararlo nel giro di poco. L’avvocata Flavia Caldarazzo spiega a Domani che non è un bell’epilogo nemmeno per i ricorrenti. Lo studio Carbone di cui fa parte sta seguendo la procedura per 12 tra ex dipendenti e agenti di commercio, creditori verso la società per oltre 500mila euro.

«Il concordato per noi sarebbe stato ottimale, certo è che avevamo il presentimento che le cose non potessero andare in questo senso, sia per la questione parallela di Visibilia sia perché la manovra faceva acqua da tutte le parti».

E non perché le società fossero collegate su carta, ma per pragmatismo: «Non può aver influito dal punto di vista giuridico, ma dal momento in cui la società è riconducibile al quel gruppo o a quella politica non credevamo che sarebbero venuti fuori miliardi da qualche parte. Non era pensabile, in ogni caso non ci sono stati i presupposti». La società, conclude, «non valeva milioni. Anche la richiesta era campata in aria».

© Riproduzione riservata