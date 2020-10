Nel Napoli ci sono due positivi per il Covid-19. Secondo un comunicato ufficiale, diffuso oggi 2 ottobre, «al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi». Calciatori e staff si erano già sottoposti a un primo tampone mercoledì, inizialmente con esito negativo. Il Napoli aveva giocato domenica scorsa contro il Genoa, squadra che ha già 14 positivi tra i suoi tesserati. Fra l’altro, Zielinski era stato fra i marcatori di quella partita (finita sei a zero per il Napoli).

Le polemiche

La notizia della positività dei calciatori del Napoli è destinata a riaccendere le polemiche sull’opportunità di fermare o meno il campionato di Serie A. Ne frattempo la Lega Calcio ha già annullato la partita prevista per questo weekend fra Genoa e Torino, ma ha anche fatto sapere di avere adottato il regolamento dell’Uefa che prevede l’obbligo di scendere in campo per le squadre che abbiano disponibili almeno 13 giocatori più portiere.

Nel caso in cui una società si rifiutasse, sarebbe punita con una sconfitta a tavolino per 3-0.

