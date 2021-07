L’assemblea ha dato il via libera, con 178 sì, 15 no e 30 astenuti, abbassando la soglia di età da quella originariamente prevista, 25 anni. La Camera aveva già votato a favore lo scorso 9 giugno. Ora dovranno passare tre mesi e un eventuale referendum

L’Assemblea di Palazzo Madama ha esaminato per la quarta volta, in via definitiva, il testo della riforma dell’articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato che estende ai diciottenni la possibilità di esprimere il voto per il Senato. La Camera aveva già approvato la riforma, con 405 voti a favore, 5 contrari e 6 astenuti, il 9 giugno scorso.

L’assemblea ha dato il via libera, con 178 sì, 15 no e 30 astenuti, abbassando la soglia di età da quella originariamente prevista, 25 anni, a 18, cioè il raggiungimento della maggiore età.

Tuttavia, per la promulgazione e l'entrata in vigore della legge bisognerà attendere tre mesi e un eventuale referendum.

© Riproduzione riservata