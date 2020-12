La polizia ha arrestato a Gorizia, un cittadino turco di 38 anni e una cittadina tedesca di 40 anni, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, I due, passeur, sono stati sorpresi nei pressi dell'ex valico confinario di San Pietro (Gorizia) mentre, a bordo di un'auto con targa tedesca, transitavano con tre cittadini eritrei, privi di qualsiasi documento.

I migranti dopo esser stati rifocillati e visitati seguendo i protocolli Covid-19, hanno dichiarato di essere giunti in Europa attraverso la rotta balcanica. In base alle indicazioni ottenute dal cittadino turco, l'ultima parte del viaggio avrebbe previsto l'arrivo in una città del nord della Germania.

