La guardia di finanza di Ascoli Piceno, coordinata dalla locale procura della Repubblica, ha denunciato dieci persone accusate di essere coinvolte in una maxi truffa ai danni di centinaia di risparmiatori che le ha portate ad appropriarsi di beni del valore di quattro milioni che si trovano ora sotto sequestro. I dieci indagati si trovavano a capo di nove società, quattro italiane e cinque estere, attive negli Stati Uniti, nella Repubblica Dominicana, in Nuova Zelanda e in Austria. Il sistema consisteva nel convincere le vittime del raggiro a investire del denaro nelle società estere i cui ricavi non erano poi quelli inizialmente promessi. Le indagini sono partite da una denuncia di una cittadina italiana convinta a versare la somma di 330mila euro in una sottoscrizione di associazioni in partecipazione agli utili di una società di diritto dominicano, attiva nella produzione e coltivazione di cacao e piante tropicali, con la promessa di futuri profitti. Da questa prima denuncia si poi scoperto che nel periodo dal 2015 al 2019, è stata eseguita in assenza di iscrizioni, abilitazioni o autorizzazioni delle Autorità del settore e che è stata quantificata in circa 26,5 milioni di euro, di cui solamente poco più del 50 per cento, come emerso dalle analisi dei flussi finanziari, sono stati rimborsati attraverso la simulazione di una parte dei rendimenti di spettanza.

Chi erano le vittime

Le vittime del sistema sono residenti in tutta Italia e hanno presentato querele, tutte poi riunite e analizzate dalla procura della Repubblica di Ascoli Piceno che delegava e quindi valutava una complessa e articolata attività di indagine. Si tratta di persone comuni, di ogni professione ed età, inizialmente convinte di aver realizzato “investimenti” sicuri e redditizi e che, dopo vane e reiterate insistenze tese a ottenere gli interessi promessi, hanno invece capito non solo di essere capitati in un “circolo vizioso” dal quale difficilmente sarebbero uscite, ma, soprattutto, di aver verosimilmente perso ogni speranza per poter rientrare in possesso anche dei soli capitali investiti.

Una percezione insostenibile, giunta, peraltro, in uno dei momenti più difficili degli ultimi tempi a causa dell’emergenza da Covid-19, dove anche gli ultimi residui dei risparmi di una vita possono offrire quelle opportunità per far fronte agli effetti dei reiterati lockdown e, in molti casi, anche alle sole necessità quotidiane.

Numerose, tra le vittime, anche diverse persone anziane. Il sistema criminale è simile al classico schema “piramidale” di truffa che richiama il cosiddetto “Schema Ponzi”, in cui le nuove operazioni di investimento, nella sostanza, servivano solamente a simulare parte dei rendimenti per gli investitori precedenti.

Cosa rischiano gli autori della truffa?

I dieci autori della truffa rischiano ora di essere condannati per il reato di abusivismo finanziario, che contempla la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da quattromila a diecimla euro. Questa seconda fase dell’attività ha portato alla denuncia di nove persone, di cui sette già deferite nel precedente mese di gennaio, per i reati di truffa aggravata, e, appunto, abusivismo finanziario.

© Riproduzione riservata