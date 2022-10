Una persona è morta e cinque sono state ferite, alcune in modo grave, quando ieri sera un uomo ha iniziato ad accoltellare i passanti all’interno di un supermercato di Assago, in provincia di Milano. La persona uccisa è un cassiere di 30 anni. Il responsabile è stato fermato dai clienti e dagli impiegati del supermercato prima di essere arrestato. La polizia ha subito escluso il movente terroristico, sostenendo che l’uomo, 46 anni, avrebbe problemi psichici. Tra i feriti c’è anche Pablo Marì, calciatore dell’Arsenal in prestito al Monza. Ferito alla schiena, Marì non è in pericolo di vita.

