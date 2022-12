Il presidente non andrà a Bergamo, la sua presenza era stata annunciata da tempo dall’agenzia sanitaria locale con tanto di inviti e mail che fino a sabato 9 dicembre confermavano la sua presenza. L’ufficio stampa: «Errore di comunicazione». Ci sarà solo Bertolaso, che ringrazierà gli operatori per la lotto al coronavirus. E ci saranno le associazioni che protesteranno per come è stata gestita la prima fase della pandemia dalla regione

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, non sarà presente all’evento organizzato per ringraziare gli operatori sanitari della provincia di Bergamo. Medici e infermieri incontreranno perciò solo l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. La precisazione ricevuta dall’ufficio stampa di regione Lombardia apre tuttavia un giallo. Perché fino a oggi non è mai stata smentita la presenza di Fontana a Spirano, vicino a Bergamo, all’incontro promosso dall’Agenzia di tutela salute (Ats) del territorio?

Fino alla settimana scorsa sono stati molti i giornali locali a dare conto dell’evento con la presenza del presidente oltreché di Bertolaso. C’è anche una mail di sabato 9 dicembre che conferma tutto: «La presidenza di regione Lombardia e l’assessore al welfare Guido Bertolaso incontreranno gli operatori che si sono impegnati contro il coronavirus, martedì 13 dicembre alle ore 18 presso il Palaspirà di Spirano, per una breve cerimonia di ringraziamento, aperta alla stampa».

Fonti di regione definiscono la mail di sabato 9 (tre giorni prima dell’evento) «scritta male, nessuno dalla presidenza aveva mai confermato la presenza di Fontana».

Perché allora l’Ats ha inviato inviti e brochure che annunciano Fontana al Palaspirà? Mistero. L’errore dal palazzo della regione lo imputano all’ufficio stampa dell’azienda sanitaria locale, che avrebbe dovuto correggere con una nuovo invio per comunicare che il presidente non sarebbe potuto esserci all’evento. Oltretutto il volantino inviato è firmato dal dirigente dell’Ats Bergamo, Massimo Giupponi, non certo l’ultimo dei medici dell’ospedale.

«Del resto stamattina Fontana è in provincia di Cremona per un’inaugurazione di un centro day hospital oncologico». Il convegno cui ha preso parte Fontana però era previsto alle 11.45. Avrebbe avuto tutto il tempo, quindi, di arrivare a Bergamo alle 18.

Il presidio di protesta, invece, ci sarà comunque davanti al palazzetto. È stato organizzato dall’associazione familiari vittime Covid-19 #Sereniesempreuniti di Bergamo, Alzano viva - Cittadinanza Attiva, le radici del sindacato (Cgil), Non una di Meno Bergamo. Sigle che hanno diffuso un comunicato durissimo: «Riteniamo Attilio Fontana responsabile della catastrofica gestione della pandemia da Covid-19 che solo nella prima fase ha causato un eccesso di mortalità, nella sola provincia di Bergamo, di seimila morti. Di questi, con l’istituzione della zona rossa nella bassa Valle Seriana, se ne sarebbero potuti salvare dai quattromila ai duemila. Riteniamo inopportuna la visita del presidente, tra l’altro ricandidato, dove ringrazierà il personale sanitario, anch’esso completamente abbandonato dalle istituzioni, in particolare dal governo regionale che negli ultimi anni ha tagliato la sanità pubblica a favore della privata».

La contestazione la vedrà solo Bertolaso, che però rappresenta la regione e quindi la giunta Fontana, accusata da questa rete di associazioni di non aver chiuso la Val Seriana a fine febbraio 2020 nonostante l’incremento sospetto di contagi. La loro rabbia deriva soprattutto da un dato emerso dalla super consulenza in mano alla procura di Bergamo, che da due anni e mezzo indaga sulla gestione della prima fase della pandemia: l’isolamento dei comuni di Nembro e Alzano Lombardo a partire dal 28 febbraio 2020 avrebbe evitato 4mila morti per il virus.

«Giustamente hanno riportato i primi inviti»

Nessun giallo per l’ufficio comunicazione Ats: «Purtroppo la mail di sabato scorso è stata inviata con la vecchia scaletta, che prevedeva l’intervento di Fontana. É partita perché programmata da tempo e in quei giorni di festa nessuno l’ha bloccata», spiega l’ufficio stampa. Ma perché fino a pochi giorni fa persino il Corriere della Sera edizione di Bergamo citava Fontana tra i presenti? «Il fatto è che i primi inviti erano già andati, immagino che il Corriere si sia basato, giustamente, sui primi che prevedevano la presenza del presidente».

Solo un grande pasticcio insomma. Nessuna intenzione, assicurano da regione Lombardia, di fuggire dalla contestazioni dei familiari della vittime Covid.

