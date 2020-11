Sono stati resi noti i risultati dei ballottaggi delle amministrative in Sardegna, regione governata dall’esponente del centrodestra Christian Solinas, che hanno visto la sconfitta del centrodestra in tutti e tre i comuni andati al voto. A Nuoro, unico capoluogo di provincia al voto, il sindaco uscente e candidato civico del centrosinistra, Andrea Soddu è stato confermato. Soddu ha ottenuto il 67 per cento dei voti mentre il suo sfidante del centrodestra, Pietro Sanna, architetto di 53 anni, si è fermato al 33 per cento. Il centrosinistra, con il suo candidato Massimo Mulas, ha vinto anche a Porto Torres, ex roccaforte del Movimento cinque stelle, ribaltando le attese della vigilia. Il favorito dopo il primo turno era Alessandro Pantaleo, sostenuto dal Partito sardo d’Azione, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Pantaleo aveva ottenuto il 39 per cento contro il 26 per cento di Mulas. La situazione si è ribaltata al ballottaggio dove Mulas ha ottenuto il 53 per cento di voti. Sul successo di Mulas ha sicuramente pesato l’appoggio della coalizione civica guidata da Franco Satta, ma anche che l’elettorato di centrodestra ha sorprendentemente disertato le urne dopo la buona performance di due settimane fa.

A Quartu Sant’Elena infine il candidato del centrosinistra, Graziano Milia, alla guida di sei civiche ha ottenuto il 57,21 per cento dei voti contro il 42,79 del candidato del centrodestra e consulente del presidente Solinas, Christian Stevelli. Milia era già stato primo cittadino di Quartu dal 1993 al 2001.

