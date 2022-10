Strappato il bambino a un’assistente sociale, l’uomo si è rintanato a Roncadelle e da ieri sera ha aperto un canale con i carabinieri per negoziare la restituzione del figlio

Stamattina i carabinieri di Brescia hanno parlato al telefono con il bambino di quattro anni che da ieri sera è con il padre separato che si è barricato nel suo appartamento a Roncadelle, in provincia di Brescia. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando il padre ha strappato il figlio dalle mani dell'assistente sociale al termine di un incontro protetto a Rodengo Siano dopo averle mostrato una pistola. Non è da escludere però che l’arma sia un giocattolo.

I carabinieri stanno trattando con l’uomo anche con l'aiuto di uno psicologo, ma la situazione ancora non si sblocca anche se gli inquirenti si dicono ottimisti.

Il contesto

L'uomo ha precedenti per violenza domestica e dalla serata di ieri è in trattativa con i carabinieri per riconsegnare il minore. Il bambino starebbe bene.

Il padre avrebbe chiesto tempo prima di aprire la porta. Nel frattempo è stata isolata l'intera zona in cui l'uomo si è rifugiato insieme al figlio. La via è transennata dai carabinieri che stanno cercando di farlo ragionare e uscire. I militari hanno chiuso tutte le possibili vie di fuga per evitare che possa tentare di allontanarsi.

