La Croce rossa avverte che gli ospedali di Gaza potrebbero diventare obitori senza energia elettrica. Blinken a Netanyahu: «Sosterremo sempre Israele». Un dirigente di Hamas avrebbe detto a Russia Today che l’attacco era in programma da due anni. Per i media siriani, dei raid israeliani hanno colpito gli aeroporti di Damasco e Aleppo

Gli abitanti di Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza, hanno raccontato di aver visto piovere dei volantini lanciati dagli aerei israeliani: devono evacuare le loro case e dirigersi verso un rifugio. «Chiunque sia vicino ai terroristi di Hamas metterà la propria vita in pericolo. Rispettare le istruzioni dell’Idf potrà prevenire la vostra esposizione al pericolo», recita un volantino, come riportato dall’Associated press, che sottolinea come i rifugi di Gaza non siano sicuri: l’agenzia Onu per i rifugiati che opera lì ha visto dieci dei suoi rifugi distrutti dall’inizio dell’assedio, e sono almeno 9 gli operatori uccisi.

La scorsa notte, la prima senza luce, dopo che si è esaurita la benzina necessaria ad alimentare l’unica centrale elettrica della striscia, secondo fonti palestinesi, i morti nella striscia sarebbero stati cinquanta, con 280 feriti.

Per il World food programme (Wfp) dell’Onu, la situazione a Gaza è «devastante»: sono centinaia di migliaia le persone che non hanno accesso a cibo e acqua.

La Croce rossa internazionale ha segnalato che gli ospedali di Gaza potrebbero trasformarsi in obitori, mentre l’ultima fonte di energia rimasta, i generatori, esauriscono il carburante: «La miseria umana causata da questa escalation è aberrante, imploro le parti di ridurre la sofferenza dei civili», ha detto il direttore regionale della Croce rossa per il Medio oriente Fabrizio Carboni. «Gli ospedali senza energia elettrica mettono a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani attaccati all’ossigeno».

Il ministro dell’Energia israeliana Israel Katz ha scritto su X, vecchio Twitter, che «nessun interruttore sarà acceso, nessun idrante sarà aperto e nessun rifornimento di carburante passerà finché i rapiti israeliani non torneranno a casa. E nessuno ci faccia la predica per la morale».

Blinken-Netanyahu

Continua intanto la missione del segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato in Israele.

Blinken ha incontrato oggi il premier israeliano Benjamin Netanyahu: «Hamas è l’Isis» ha detto Netanyahu, «Hamas deve essere trattata esattamente come l’Isis e schiacciata». Nella sua visita a Tel Aviv, Blinken ha promesso il sostegno degli Stati Uniti a Israele.

Secondo fonti palestinesi, venerdì dovrebbe incontrare anche il presidente dell’Anp Abu Mazen. Mahmoud Abbas intanto è atteso oggi ad Amman, dove è previsto un incontro con il re di Giordania, Abdullah II.

Domani invece, secondo Sky News, Blinken si recherà a Doha per lavorare ai negoziati sugli ostaggi: in Qatar si trovano alcuni leader di Hamas. La Bbc ha riferito che il Qatar aveva già provato a trattare il rilascio di donne e bambini, in cambio di 36 donne dalle prigioni israeliane, ma Israele aveva negato a Reuters l’esistenza qualsiasi negoziazione in atto.

Gli ostaggi

Il coordinatore speciale nominato dal governo, il generale Hirsch ha parlato dello sforzo «di intelligence e operativo» che Israele sta portando avanti per individuare gli ostaggi e i dispersi: «Molti feriti sono ancora negli ospedali e noi diamo la caccia a ogni dettaglio che ci aiuti a localizzare tutti i dispersi».

Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha detto di essere in contatto con 97 famiglie di ostaggi: secondo alcuni rapporti ripresi da Times of Israel, mentre Hamas e la jihad islamica sostengono di avere 130 prigionieri le persone detenute sarebbero almeno 200.

Il valico di Rafah

Sarebbe ancora aperto il valico di Rafah, il passaggio tra Egitto e Striscia di Gaza che era stato bombardato da Israele nei giorni precedenti: lo riferisce la Bbc, scrivendo che il ministero degli Esteri egiziano ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi vicino al confine, e che il valico è al momento accessibile.

Inizialmente si era detto che era stato chiuso, ma il ministero degli Esteri egiziano oggi ha precisato in una nota che «è aperto al traffico», però è inagibile dal momento che «le strutture sul lato palestinese sono state distrutte a causa dei ripetuti bombardamenti israeliani».

Rafah al momento è l’unico modo di uscire da Gaza. Prima dell’assedio i palestinesi che desideravano passare il valico dovevano fare richiesta almeno due giorni prima. Gli edifici governativi di Gaza sono chiusi da sabato e la lista d’attesa, ricorda la Bbc, rimane lunga, considerando che nella norma l’accesso era limitato a 400 persone al giorno.

L’incursione via terra

Sembra che all’operazione di terra di Israele – agevolata dalla creazione di un governo di unione nazionale nel corso della giornata di mercoledì – non manchi più tanto. Il presidente Isaac Herzog ha detto in un briefing ai giornalisti stranieri che «Israele in lutto si sta preparando a una vasta campagna militare contro Hamas», come riferito da Sky tg24: tuttavia, non ha risposto a una domanda sulla possibilità dell’incursione via terra.

Un dirigente di Hamas, Ali Baraka, avrebbe intanto dichiarato alla tv Russia Today che l’attacco di sabato era stato pianificato con due anni di anticipo, e che i dirigenti informati «si potevano contare sulle dita di una mano». Sia la modalità che la data erano top secret, avrebbe detto Baraka, e anche i paesi considerati alleati sarebbero stati informati solo ad azione iniziata.

Negli ultimi giorni l’intelligence statunitense ha indagato su un possibile coinvolgimento dell’Iran, ma per il momento non sono emersi dei legami diretti. Il New York Times ha raccontato anzi che diversi funzionari iraniani, «di quelli che normalmente sarebbero stati consapevoli delle operazioni delle brigate al-Quds», erano rimasti sorpresi dagli attacchi di Hamas.

Gli sforzi diplomatici internazionali

Il resto del mondo si adopera per una de-escalation e continuano i contatti tra leader internazionali. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto al ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant: «Israele non è solo». Dalla Nato arriva il sostegno al diritto alla difesa di Israele che deve essere svolto «con proporzionalità». Inoltre, «gli Alleati hanno anche chiarito che nessuna nazione o organizzazione deve cercare di trarre vantaggio dalla situazione o di inasprirla».

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, con il quale ha discusso del conflitto militare in corso nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti. Si tratta di due paesi che tra loro negli ultimi anni hanno avuto rapporti diplomatici in salita.

Nel corso del colloquio, Mohammed bin Salman ha dichiarato che Riad sta portando avanti i suoi sforzi diplomatici prendendo contatti con «tutte le parti internazionali e regionali per porre fine al conflitto in corso». Il principe ereditario, inoltre, ha ribadito la ferma posizione dell'Arabia Saudita contro il fatto che siano presi di mira dei civili, «in qualunque modo», e contro «la perdita di vite innocenti», sottolineando la necessità di rispettare i principi del diritto umanitario internazionale. Mohammed bin Salman ha quindi espresso la propria preoccupazione per «le gravi condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e per l'impatto del conflitto sui civili».

Damasco e Aleppo

L’agenzia di stampa siriana Sana ha riferito che le piste di atterraggio degli aeroporti di Damasco e Aleppo sono fuori uso, in seguito a degli attacchi aerei condotti da Israele.

