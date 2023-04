Esplosione in un bar di San Pietroburgo, in Russia. Nell’esplosione è rimasto ucciso il noto blogger militare russo, Vladen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin, e almeno 16 persone sono ferite.

Il bar è noto per i raduni dei cosiddetti “soldati digitali”, che operano su internet e attraverso i social sostengono la Russia nella guerra in Ucraina. Oggi era stato affittato per un evento privato dal gruppo Cyber Front Z, che si definisce formato da “soldati dell'informazione in Russia".

Sul gruppo telegram la formazione ha scritto che «C'è stato un attacco terroristico. Abbiamo preso alcune misure di sicurezza, ma purtroppo non sono state sufficienti. Condoglianze a tutti coloro che conoscevano l'eccellente corrispondente di guerra e nostro amico Vladlen Tatarsky».

Secondo la stampa russa, la bomba sarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza al blogger ucciso. Dentro il pacco ci sarebbe stata una statuetta.

Il blogger aveva mezzo milione di follower sul suo profilo Telegram.

