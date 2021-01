Nonostante le recenti restrizioni sui festeggiamenti del Capodanno a causa del Covid-19, anche quest’anno da nord a sud sono stati scoperti diversi fuochi pirotecnici illegali.

I sequestri di Como

I finanzieri di Como hanno sottoposto a sequestro oltre 140mila fuochi pirotecnici del peso complessivo di una tonnellata. Gli interventi nei confronti di due esercizi commerciali di Como e Vertemate con Minoprio, nel Comasco, gestiti da cittadini di nazionalità cinese, si inseriscono nell'ambito delle attività di controllo del territorio, intensificate in vista del Capodanno e hanno portato alla denuncia dei due titolari.

In particolare, le fiamme gialle lariane hanno rilevato numerose irregolarità riguardanti lo stoccaggio dei 'giochi' pirotecnici, stipati vicino a prodotti altamente infiammabili come accendini, ricariche di gas, bombolette spray, materiale combustibile, nonché nelle vicinanze dei quadri elettrici. Rilevate, inoltre, con il supporto dei vigili del fuoco di Como, violazioni dell'adozione delle misure relative alla prevenzione incendi, nonostante la presenza di clienti attratti principalmente dagli articoli natalizi.

Tra gli articoli sequestrati figurano petardi, magnum, mini ciccioli, bengala a pioggia, razzo bengala, raudo mitraglia e fontana molotov.

L’arresto a Napoli

I finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto ad Afragola un 44enne di Napoli sottoponendo a sequestro oltre 800 chilogrammi di botti illegali e altamente pericolosi. In particolare, le fiamme gialle hanno individuato l'ingente carico di fuochi pirotecnici all'interno di un vivaio. SI tratta di 300 pezzi classificati 'F2' e con massa attiva pari a 114 chilogrammi, detenuti senza licenza e autorizzazione.

Localizzato anche un secondo deposito riconducibile all’arrestato, all'interno del quale sono stati rinvenuti anche 244 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente, oltre che per contrabbando, e posto ai domiciliari.

