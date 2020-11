La Digos di Brescia, coordinata dalla Ucigos e diretta dalla Diresizione distrettuale antiterrorismo, ha individuato nel comune di Castelcovati e arrestato un 52enne kosovaro, Imishti Ismail, già espulso dal territorio nazionale nel 2015 per terrorismo. Ismail è stato processato per direttissima, condannato per violazione del decreto di espulsione e sarà espulso dal territorio italiano. L’uomo è riuscito a rientrare in Italia servendosi di alcuni documenti che sono ora al vaglio degli inquirenti e grazie all’aiuto del fratello Qerim, migrato irregolarmente in Italia e sottoposto anche lui a decreto di espulsione. I due si trovano nel centro di rimpatrio di Gorizia in attesa di essere riportati in Kosovo. Ismail era noto alle forze dell’ordine per il suo legame con un terzo fratello, Samet, già domiciliato a Chiari, in provincia di Brescia, con il quale condivideva idee vicino all’estremismo islamico. Il fratello Samet era poi stato arrestato nel 2019 da un’operazione congiunta delle forze dell’ordine italiane e kosovare ed era stato condannato a due anni e mezzo per apologia del terrorismo.

