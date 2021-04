Verrà pubblicato oggi il monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19 realizzato dell’Istituto superiore di sanità e utilizzato dal ministero della Salute per decidere i cambi di colore delle regioni. Non sono previste significative modifiche alla situazione attuale e gran parte del paese dovrebbe restare in zona gialla.

La situazione sembra migliorare in Sardegna, che potrebbe passare da rossa ad arancione, mentre peggiora in Valle d’Aosta, che da arancione potrebbe diventare rossa. C’è ancora incertezza, invece, su Puglia, attualmente arancione, e Campania, che per il momento è ancora gialla.

Sembra ormai sicuro che l’indice Rt, che misura la velocità di diffusione della pandemia, tornerà a crescere. Nell’ultimo monitoraggio, riferito alle prime settimane di aprile, era a 0,81, mentre nelle settimane centrali del mese, a cui si riferisce il bollettino di oggi, dovrebbe essere risalito a 0,85.

Tra le buone notizie c’è il calo dell’incidenza dei nuovi contagi settimanali, passato a 146 ogni 100mila abitanti dai 152 della scorsa settimana. Ieri, inoltre, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata lo scorso autunno, è sceso sotto la soglia di allarme del 30 per cento il tasso medio di occupazione delle terapie intensive da parte dei malati Covid-19.

