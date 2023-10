Via libera alla partita in programma al Maradona dopo il sopralluogo dei tecnici. Il sindaco Manfredi: «Il tifo allo stadio provoca oscillazioni più forti del bradisismo». Ma per la popolazione è stata l’ennesima notte passata in bianco. Si riunisce la commissione Grandi Rischi e il ministro Musumeci annuncia una legge ad hoc

Il terremoto non ferma il calcio. Lo stadio Maradona è sicuro, nessuna criticità è emersa dal sopralluogo dei tecnici del Comune e della Protezione civile. Stasera, martedì 3 ottobre, si terrà regolarmente la partita di Champions Napoli-Real Madrid. Ma a fotografare l’eccezionalità della situazione c’è persino un comunicato degli ultras del Napoli che invitato a non lasciarsi prendere dal panico in caso di un’eventuale scossa durante il match. «Il panico è l'unico pericolo che può causare danni – l'appello è degli “Ultras '72” - specie in presenza di molti bambini». Da qui l'invito «a lasciare le scale libere come da protocollo». Lo spettacolo va comunque avanti nonostante l’ennesima notte di paura, quando la terra ha tremato ancora nell’area dei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 4.0, dopo quella di 4,2 della settimana scorsa, la più forte da decenni. Un’altra notte in bianco, nessun danno serio. Stamani le scuole sono rimaste chiuse a Pozzuoli.

«Quando la gente fa il tifo nello stadio le oscillazioni sono più forti delle scosse legate al bradisismo», rassicura il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «Come ci aspettavamo non c'è niente - ha affermato - Dopotutto nel terremoto dell'80 lo stadio non subì alcun danno». «L'intensità delle scosse – dice il sindaco – è fortemente percepibile dai cittadini perché si tratta di eventi estremamente superficiali, anche se poi hanno un'attenuazione molto rapida tanto che dall'altro lato della città nessuno sente niente, ma le scosse hanno un potenziale estremamente basso dal punto di vista del danno strutturale». «Dobbiamo fare in modo che le persone abbiano fiducia, siano informate costantemente e imparino a convivere con un fenomeno con cui abbiamo già convissuto negli anni Ottanta e con cui convivono tutti gli abitanti dei Campi Flegrei da millenni, per fare in modo che questa crisi non porti danni alla comunità, alle persone, alla socialità, all'economia».

Interviene anche il ministro Nello Musumeci: «Il rischio zero non esiste: stiamo monitorando la situazione, le scosse continueranno in una entità non preoccupante ma bisogna stare all'erta: la scienza è certa fino a un certo punto, bisogna stare tutti attenti. Se 40 anni fa ci fosse stata attenzione forse oggi si sarebbe potuto ridimensionare la situazione». E mentre la Commissione Grandi rischi potrebbe suggerire un aggravamento dello stato di allerta, il ministro annuncia anche una legge ad hoc. «Il testo del decreto legge sui Campi Flegrei è in dirittura d’arrivo – dice - Con gli uffici del dipartimento stiamo infatti definendo gli ultimi passaggi formali. Conto entro pochi giorni di portarlo all’esame del Consiglio dei ministri. Oggi, frattanto, ho incontrato l’assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Mario Morcone, per la condivisione di alcuni obiettivi contenuti nel provvedimento. Abbiamo anche chiesto alla commissione nazionale “Grandi rischi”, del Sistema nazionale di Protezione civile, di farci conoscere l’analisi della comunità scientifica relativa alla situazione aggiornata dell’area interessata dal punto di vista sismico e bradisismico. Non stiamo trascurando alcun elemento: tutto ciò che si rende necessario, il Governo lo sta facendo, d’intesa con la Regione, gli Enti locali e la Prefettura”.

Lo sciame sismico prosegue da giorni nella zona per il fenomeno del bradisismo, il suolo si sta sollevando. Un «incremento della crisi bradismica» è alla base dell'attività sismica dei Campi Flegrei. «Fino a che ci sarà sollevamento ci sarà sismicità, ma non possiamo sapere di quale intensità possano avvenire le scosse - spiega Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia - In questo momento, ad ogni modo, non vi sono parametri del monitoraggio che mostrino anomalie tanto da farci intendere che qualcosa stia cambiando nella dinamica vulcanica».

La situazione legata la bradisismo nei Campi Flegrei non presenta al momento un aggravamento nelle dinamiche già osservate nei giorni scorsi, conferma Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. «I dati multiparametrici indicano il perdurare della dinamica in corso, con sollevamento del suolo, che presenta nell'area di massima deformazione al Rione Terra di Pozzuoli una velocità media di circa 15 mm al mese dagli inizi del 2023 - spiega - Allo stato attuale non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine, fermo restando che una eventuale futura variazione dei parametri può comportare una diversa evoluzione della pericolosità».

«L'attenzione su quanto sta accadendo ai Campi Flegrei è massima – dice Andrea Billi, geologo dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr - Dobbiamo guardarci da previsioni scientificamente non supportate che travalicano i limiti di quanto possiamo dire al momento sull'evoluzione della situazione». Prevedere l’esito dello sciame sismico in corso non è possibile, ma «possiamo rifarci agli scenari del passato che conosciamo e che comprendono eventi estremi come le grandi eruzioni dei Campi Flegrei, così come le crisi sismiche degli '60-70 e degli anni '80. Ma si tratta di un ventaglio di opzioni: questa situazione potrebbe portare a nulla oppure potrebbe portare anche a eventi eruttivi molto violenti».

