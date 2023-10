Il caso scommesse, partito dal centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, rischia di diventare uno scandalo. Nella giornata di ieri è stato notificato l’avviso di garanzia a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, raggiunti dalla polizia direttamente a Coverciano durante il ritiro della Nazionale in vista delle prossime sfide valide per la qualificazione a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra.

Scommesse, la chat di Fagioli

I due azzurri sarebbero presenti in alcune chat con Fagioli in cui si faceva espresso riferimento alle scommesse, che ai tesserati sono vietate dal codice di giustizia sportiva. Intanto la Figc ha deciso di mandarli a casa per «mancanza di serenità» dopo gli ultimi accadimenti. Almeno questa è la ragione riferita in via ufficiale.

La vicenda potrebbe coinvolgere altri giocatori, almeno una decina, alcuni dei quali contrattualizzati con club di serie A. Si parla di almeno tre protagonisti della massima serie. Altri, invece, militano in campionati minori. L’inchiesta ha subìto un’accelerazione per timore della fuga di notizie. Le rivelazioni del fotografo dei vip, Fabrizio Corona, ha costretto gli inquirenti a muoversi in anticipo. Corona, comunque, non risulta al momento indagato e nella giornata di ieri è stato solo ascoltato in questura a Milano come persona informata sui fatti. Lui, intanto, ha promesso altre rivelazioni clamorose ottenute da una fonte che auto-definisce molto attendibile.

Al momento, comunque, non c’è alcun caso di calcio-scommesse, perché non sono emerse situazioni di partite truccate. La vicenda, nella sua singolarità, attiene a un vizio personale, tanto che i club non rischiano alcuna sanzione, a meno che non affiori una forma di coinvolgimento.

Cosa rischiano Tonali e Zaniolo

In attesa di sviluppi ci sono le prime certezze. Fagioli, che ha ammesso di aver scommesso, se la caverà con un’ammenda dal punto di vista penale, vista anche la collaborazione con la giustizia. Sotto il profilo sportivo appare inevitabile una squalifica, anche lunga, fino a un massimo di 3 anni. Tuttavia, lo spirito collaborativo potrebbe favorire uno “sconto” dello stop. Da valutare le posizioni di Tonali e Zaniolo: in caso di coinvolgimento vale lo stesso discorso di Fagioli. Sarebbero fermati anche se entrambi sono tesserati in Premier League.

Il danno collaterale del caso scommesse riguarda anche la nazionale di Luciano Spalletti, che in un colpo perde due probabili titolari delle prossime gare, oltre a un clima di turbamento. Intanto il ct per rimpiazzare Tonali e Zaniolo ha convocato il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, e l'esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano.

