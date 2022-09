La dirigente scolastica ha mandato a casa gli alunni e ha avvisato le forze dell’ordine. È successo in un edificio che ospita sia una scuola elementare sia una scuola d’infanzia

A Catanzaro questa mattina, lunedì 19 settembre, le lezioni sono state sospese per la presenza di un cinghiale nel cortile. È successo al D’Errico, un edificio che ospita sia una scuola dell’infanzia sia una scuola primaria. La dirigente scolastica ha deciso di mandare a casa gli alunni e ha avvisato le forze dell’ordine.

Come racconta il Corriere dell’Umbria, sul posto è arrivato il sindaco Nicola Fiorita e la polizia locale. In provincia di Catanzaro la presenza di molti cinghiali sta diventando un problema, come riportano quasi quotidianamente i media locali.

© Riproduzione riservata