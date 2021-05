La funivia che collega Stresa con il Mottarone, in Piemonte, ha ceduto e una cabina è precipitata nel vuoto per almeno venti metri: il bilancio definitivo parla di tredici vittime e due bambini feriti di 5 e 9 anni. La sindaca, Marcella Severino, ha raccontato al Tg1 sensibilmente scossa: «Dei testimoni hanno sentito un fischio e un sibilo» poi hanno visto la cabina muoversi d’improvviso velocemente, giunta al pilone «ha scarrellato, è caduta, ha fatto due o tre balzi e si è fermata contro degli abeti». I passeggeri sono stati quasi tutti sbalzati, cinque sono rimasti nella cabina che si è accartocciata al suolo. I due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino.

Tra le vittime dei turisti: «So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l'ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatore della scuola nazionale e responsabile della provincia di Verbania da nove anni» ha detto Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania.

L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi, la cabina è precipitata 100 metri prima dell’ultimo pilone.

Walter Milan del Soccorso Alpino ha raccontato a Rainews24: «È caduta da un punto relativamente alto. Appare sostanzialmente distrutta a terra quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa».

Il posto è scosceso, i mezzi di soccorso non hanno potuto raggiungere il luogo dello schianto, dove i soccorsi sono arrivati a piedi. La Stampa racconta che un mezzo dei Vigili del Fuoco si è ribaltato mentre cercava di salire.

La funivia, riporta Ansa, è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuto alle restrizioni Covid. L'impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Sarà aperta un indagine giudiziarie per appurare quanto accaduto, intanto si sta muovendo anche il governo.

Il governo

Nel pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è detto addolorato: «Il tragico incidente suscita profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia» ma ha aggiunto un «richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone».

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, riferisce il ministero, segue da vicino quanto avvenuto. Appena appresa la notizia del tragico incidente, il ministro ha contattato immediatamente le autorità locali, il prefetto e i Vigili del Fuoco. Intervenendo al Tg1 ha annunciato che ci sarà una commissione di verifica su quanto accaduto all’impianto e domattina si recherà a Stresa insieme al capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

ll presidente del consiglio Mario Draghi ha espresso il suo cordoglio: «Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari». Anche Palazzo Chigi sta seguendo l’evolversi della vicenda.

La funivia

I Vigili del Fuoco si stanno occupando dell’emergenza, Luca Canali, portavoce del corpo dei vigili ha anticipato che si lavorerà per ricostruire cosa abbia portato al cedimento. Nel 2002 la funivia è stata sottoposta a una revisione straordinaria eseguita dalla ditta Poma Italia (ora Agudio). Nel 2009, a completamento dell'opera, è stata costruita dalla società Leitner una seggiovia biposto che dalla stazione di arrivo della funivia al Mottarone conduce alla croce in vetta al monte (1491 m s.l.m.), alle piste da sci e ad Alpyland, una nuova area divertimenti sorta nel 2010, e costituita da un alpine coaster (bob su rotaia).

La funivia è strutturata in due tronconi, ciascuno con due cabine dalla portata di 35 persone. Il primo troncone della funivia parte a 205 m in località Lido di Carciano, a Stresa e raggiunge la Località Alpino, dove si trova il Giardino botanico Alpinia. Il secondo tronco parte agli 803 m dell'Alpino e raggiunge un pianoro immediatamente sotto la vetta del Mottarone, posto a 1385 m, da questa posizione è possibile raggiungere i 1491 m a piedi o con una seggiovia realizzata nel 2009. Proprietario della funivia è il comune di Stresa. La sindaca, Severino, ha ricordato che di recente si erano svolti dei lavori importanti.

Chiusa nel 2014 per una revisione generale, la funivia ha riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della funivia e tra ottobre-dicembre 2016 sono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della funivia.

