La sua riservatezza l’ha finora contraddistinta, ma ora che suo marito, Mario Draghi, è il nuovo premier incaricato anche Maria Serena Cappello, Serenella per chi la conosce bene, sarà oggetto di maggiore attenzione mediatica. Sposata con l’ex presidente della Bce dal 1973 e madre di due figli, la signora Draghi è nobile di nascita essendo discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello, ed è un’esperta di letteratura inglese.

«Ne sa più di me»

La coppia è sempre riuscita a evitare le attenzioni mediatiche nonostante l’importante carriera di Draghi abbia sempre subito una grande risonanza sui giornali. Un anonimato difficile da gestire. Nel 2013 l’allora presidente della Bce e consorte si recarono ala Giornata della Colletta Alimentare, ipermercato Auchan di Casal Bertone, popolosa borgata romana. Nonostante si fosse presentati senza auto blu o scorta la coppia fu riconosciuta e la notizia rimbalzò sui giornali. Un altro strappo alla regola, sempre involontario, è collegato allo scatto “rubato” dai fotografi che immortala i due dentro un negozio di animali intenti a comprare i croccantini per il loro cane.

Si contano sulle dita anche le dichiarazioni rilasciate da Maria Serena Cappello. La frase più famosa è quella del 2018, quando la signora Draghi disse: «Mio marito non farà un governo, non è un politico». Una dichiarazione forse troppo avventata visti i futuri sviluppi e che lo stesso Draghi a intervenire aveva troncato dicendole «dai, stai zitta». Successivamente di fronte alle domande dei cronisti sul suo futuro, l’ex presidente della Bce aveva detto di rivolgersi a sua moglie «che ne sa più di me».

I figli

La coppia ha avuto due figli: Federica, laureata in biologia e attualmente dirigente di una multinazionale che cura le biotecnologie, e Giacomo Draghi, laureato presso l’Università Bocconi e, dopo avere lavorato per un anno nella banca Morgan Stanley, oggi portfolio manager in LMR Partners, che si si occupa di gestione investimenti.

