L’influencer ha raccontato su Instagram di essere stata al memoriale della Shoah di Milano con la senatrice. Sollevando l’interrogativo se sia giusto che un personaggio come lei si occupi di memoria

L’influencer Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram di essere stata al memoriale della Shoah di Milano con la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. A metà maggio la stessa Segre aveva fatto un appello a Ferragni perché si prendesse a cuore il compito della memoria. Le aveva proposto in quella occasione la visita al memoriale.

«Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano», scrive Ferragni. «Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei “da nonna a nipote”, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere. Ho capito quanto le persecuzioni che spesso pensiamo siano lontane da noi nel tempo e nella geografia, si siano invece consumate sotto casa nostra, sotto gli occhi indifferenti di molti nostri concittadini».

«In questo luogo ho imparato quanto restare indifferenti all’odio e alla violenza, sia a suo modo un gesto ulteriore di violenza e odio».

Memoria e influencer

Lo storico Daniele Susini aveva commentato su Domani la notizia dell’invito di Liliana Segre, chiedendosi se si potesse usare Chiara Ferragni come testimone della Shoah. «C’è oggi una fondamentale necessità di arrivare a più persone possibili, trasmettere a nuovi pubblici il significato della memoria», ha scritto Susini. «Scuola, associazionismo e gli altri percorsi più canonici e formali hanno dimostrato di essere non sempre sufficienti ad attrarre nuovi utenti».

«Sappiamo bene il potere che possiedono queste figure di riferimento social che influenzano gli interessi dei loro follower, e quindi certamente un interesse non occasionale, ma duraturo e anche adeguatamente guidato, di un personaggio come Chiara Ferragni può rappresentare una sferzata verso l’apertura a nuove forme di comunicazione e rappresentazione, che oggi sono scarsamente presenti e usate», ha aggiunto Susini.

«L’idea di Segre ci pone di fronte a nuovi orizzonti comunicativi, starà poi a noi, educatori, storici, professori e maestri a metterci in gioco ed essere al passo con questa sfida». «Vari studi e ricerche ci testimoniano questo, la Shoah pop è un rischio reale e concreto, pieno di problematiche. Ma non è evitando le sfide che si vincono queste battaglie».

