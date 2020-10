È in arrivo un'ordinanza della Regione Lazio che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50 per cento per i licei (escluso il primo anno) e al 75 per cento per le università (escludendo matricole e laboratori attività formative). Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la didattica a distanza da lunedì prossimo). Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni e arriva dopo quello già approvato dalla Lombardia.

