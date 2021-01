Sono 14.245 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi, domenica 3 gennaio 2021, in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 11.831. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 2.155.446. Ma aumentano anche i tamponi, dai 67.164 di ieri ai 102.974 di oggi. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è del 13,83 per cento (ieri era del 17,6 per cento).

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 347 (ieri erano 364): il totale da inizio pandemia è arrivato a 75.332. I guariti invece oggi sono stati 14.746: il totale supera un milione e mezzo. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.583 mentre ieri erano 2.553.

