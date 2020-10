Cresce ancora il numero di contagi da Covid-19 in Italia: oggi sono stati comunicati 15.199 nuovi casi. Ieri invece erano 10.874. Aumenta anche il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 177.848, ieri erano 144mila.

Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 926, 56 più di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 127, ieri ne erano stati comunicati 89. I guariti sono 257.374 (+2.369), mentre gli attualmente positivi 155.442 (+12.703 da ieri).

Per quanto riguarda le singole regioni, altro picco di nuovi casi in Lombardia (+4.125), 1.799 riscontri in Piemonte, 1.760 in Campania e 1422 in Veneto. La regione meno colpita è il Molise (+22).

