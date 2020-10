I contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 5.901 a fronte di oltre 112mila tamponi effettuati. Entrambi i dati sono in forte aumento rispetto a quelli di lunedì quando i test erano stati 85mila e i nuovi positivi 4.619. I casi totali arrivano così a 365.467. Crescono anche le morti dovute al virus che sono 41 dopo che lunedì erano state 39. Ma c’è un dato che preoccupa più degli altri: quello dei posti occupati nelle terapie intensive. Sono 514 in totale, 62 in più rispetto a ieri.

