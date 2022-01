Anche in quest’anno scolastico il principio della didattica in presenza è rimasto solo un’intenzione.

Il principio era stato cristallizzato in un decreto-legge dell’agosto scorso (n. 111/2021) e sintetizzato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, con l’espressione “mai più DAD” (didattica a distanza). Ma la realtà stenta a conformarsi alla volontà del legislatore espressa attraverso le norme, specie se le norme non tengono conto dei dati di realtà.

Le regole attuali

LaPresse

Le regole in vigore variano a seconda del grado di istruzione e, per le superiori, anche dello status vaccinale. Nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido, con un caso positivo le attività sono sospese e i bambini restano in quarantena per 10 giorni, da cui escono con tampone negativo.

Per le scuole elementari, invece, con un caso positivo l’attività prosegue in presenza, ma tutti gli studenti devono fare immediatamente un tampone (“T0”), e ripeterlo dopo cinque giorni (“T5”). Con due o più positivi tutta la classe svolge didattica a distanza e resta per 10 giorni in quarantena, cui deve seguire un tampone negativo.

Per le scuole medie e superiori la disciplina varia a seconda che gli studenti siano vaccinati o meno. Con un positivo in classe, si applica l’auto-sorveglianza per tutti, quindi la didattica è in presenza e c’è l’obbligo di mascherine Ffp2.

Con due casi positivi, sono previsti 10 giorni di didattica a distanza per gli studenti non vaccinati o per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario oppure sono guariti da più di 120 giorni, associata alla quarantena.

Per tutti gli altri, invece, c’è l’auto-sorveglianza con l’obbligo di mascherine Ffp2. Con almeno tre contagiati nella classe, vale per tutti la didattica a distanza per 10 giorni e si applica la circolare del ministero della Salute del 30 dicembre scorso (i vaccinati con tre dosi oppure con due o guariti da meno di 120 giorni restano liberi di andare in giro, mentre gli altri stanno in quarantena).

Questo labirinto regolatorio nasce dal tentativo di bilanciare il principio delle scuole aperte a ogni costo con il principio di “massima precauzione”, che ha ispirato molte scelte nella gestione della pandemia. Ma siccome difficilmente si possono coniugare principi agli antipodi l’uno dall’altro, provare a tenere insieme il tutto produce il garbuglio normativo che si è visto.

Tra norme inattuabili e incoerenti

L’attuale situazione di disagio – scuole aperte e classi chiuse - è stata determinata, tra l’altro, da regole inidonee allo scopo dichiarato dal legislatore, quello di garantire la didattica in presenza.

E le regole risultano inidonee, da un lato, se non vengono svolti studi di fattibilità preventivi, così da evitare che i migliori intendimenti del legislatore si infrangano contro il muro della realtà, cioè della effettiva realizzazione delle sue prescrizioni; dall’altro lato, se manca una valutazione di coerenza delle nuove regole rispetto alle altre vigenti sullo stesso argomento, così da garantire l'equilibrio del sistema.

Quanto al primo punto, la considerazione della concreta attuabilità delle norme, nei mesi di novembre e dicembre la previsione dei doppi tamponi (T0 e T5) a tutti gli studenti contatti di positivi a scuola concorse a determinare il collasso del sistema dei test Covid. Si era forse sopravvalutata la capacità delle strutture sanitarie.

Con le nuove regole di inizio gennaio – decreto-legge del 7 gennaio (n. 1/2022) e circolare esplicativa del ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio - il sistema dei test è stato alleggerito, ma in maniera irrilevante, e al contempo si è aumentata la burocrazia regolatoria nella gestione dei casi di positività e dei contatti stretti a scuola, con notevole aggravio per tutti.

Nemmeno con le nuove regole le aziende sanitarie sono riuscite a trattare i casi in modo da consentire la continuità della frequenza a scuola, e così i dirigenti scolastici hanno dovuto supplire alle carenze del sistema, come espressamente previsto da una delle innumerevoli regole vigenti.

Infatti, «nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente», il dirigente scolastico può «sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza». A fronte della latitanza di centri di potere e di altre autorità, i dirigenti in molti casi non hanno potuto che adottare la soluzione più cautelativa.

E i genitori hanno dovuto fare il resto, alla ricerca affannosa di strutture per i tamponi ai propri figli, con lunghe code e disagi, e di medici di base per le attestazioni richieste dalle regole o dalle scuole, oltre a molto altro.

Quanto al secondo punto, l’incoerenza tra le disposizioni vigenti – matassa di norme primarie, circolari, note e Faq, spesso interpretate in maniera difforme dai diversi soggetti interessati – può essere compresa attraverso qualche esempio.

Un ragazzo della scuola primaria, con due positivi in classe, anche se vaccinato con due dosi da meno di 120 giorni e asintomatico, deve stare in quarantena, secondo la citata circolare del ministero dell’8 gennaio, mentre per il decreto-legge del 7 gennaio non deve stare in quarantena, bensì solo in didattica a distanza.

Ma lo stesso ragazzo della scuola primaria, con due positivi a casa anziché in classe, per le regole generali previste dalla circolare dello stesso ministero della Salute del 30 dicembre scorso è libero di andare in giro e, quindi, anche di frequentare la scuola con mascherina Ffp2. E ancora: un ragazzo che sia contatto stretto di due positivi, asintomatico, e abbia completato il ciclo vaccinale, deve stare a casa se frequenta le elementari, mentre se è alle medie o alle superiori continua a frequentare in presenza.

Quale sia il senso di queste disposizioni, che sanciscono trattamenti irrazionalmente contrastanti, non è dato sapere. L’incoerenza delle regole, oltre al loro affastellamento nel tempo, non solo rende difficile per i destinatari individuare quelle alle quali conformarsi, ma nuoce anche alla certezza del diritto, nonché alla fiducia delle persone nel legislatore e nelle regole stesse.

“Io speriamo che me la cavo”

LaPresse

Nei prossimi giorni le disposizioni sulla scuola saranno di nuovo cambiate, e l’auspicio è che si rimedi alle storture evidenziate, oltre a molte altre.

Tali disposizioni sono state da ultimo modificate a inizio gennaio, come detto, quindi circa tre settimane fa. È vero che la pandemia evolve e che la regolamentazione ne segue l’evoluzione. Ma di certo nelle ultime tre settimane non sono emerse evidenze tali da imporre la correzione delle norme vigenti in ambito scolastico su auto-sorveglianza, quarantena, tamponi e altro.

La verità è che si cambiano le regole non perché la situazione è cambiata, ma perché le si emanano senza valutarne fondatamente effetti, senso e contesto. Poi le regole stesse cominciano a operare, si verifica che non solo non funzionano, ma anzi producono danni, allora le si cambiano di nuovo, e così continuamente. Insomma, è un metodo in stile “io speriamo che me la cavo”. Metodo poco edificante per la scuola, e non solo, a ogni livello.

© Riproduzione riservata