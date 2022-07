I corpi sarebbero stati estratti dal ghiaccio ma non portati a valle. Secondo le informazioni del soccorso alpino, ci sarebbero una decina di dispersi. Messner: «Il ghiaccio è quasi tutto andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono per la gravità, ma la causa vera, originaria, è il caldo globale».

Dalla Marmolada si è staccato un grosso pezzo di ghiaccio, nei pressi dii Punta Rocca, che è l’itinerario più comune per raggiungere la vetta della montagna.

Il crollo ha coinvolto circa 15 persone, di cui almeno 6 morte e 8 ferite. I corpi sarebbero stati estratti dal ghiaccio ma non portati a valle. Altri 10 sarebbero i dispersi.

Secondo le informazioni del soccorso alpino, sulla zona sono intervenuti cinque elicotteri e le unità cinofile per accertarsi che non ci siano altri alpinisti coinvolti.

Il distacco del ghiaccio sarebbe stato causato dal cambiamento climatico: ieri sulla montagna detta la regina delle Dolomiti si era registrato il record dei 10 gradi in vetta.

Bilancio pesante

"Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti ed il bilancio sarebbe pesante – si legge in una nota della provincia di Trento -. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un punto operativo".

Sul distaccamento del ghiaccio si è espresso anche l’alpinista altoatesino Reinhold Messner, che ha detto all’Agi: «Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio è quasi tutto andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo, per la gravità, ma la causa vera, originaria, è il caldo globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende più probabile che si stacchi un seracco».

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso “il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Governo è vicino alle loro famiglie e a tutti i feriti. Il Presidente Draghi è costantemente informato sull’andamento dei soccorsi dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dal Presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, dal soccorso alpino, dai vigili del fuoco, dalle autorità locali, che ringrazia per il loro incessante lavoro”, si legge in un comunicato.

