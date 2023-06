La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e il 30 giugno. Tanti i temi sul tavolo dal dossier migratorio alla guerra in Ucraina, dato che a metà luglio ci sarà un nuovo vertice sulla sicurezza della Nato. «Il prossimo sarà il quarto Consiglio europeo da quando si è insediato il governo» e «dovrà esprimere segnali ambiziosi di un'Europa capace di difendere imprese e cittadini», ha detto Meloni.

«La difesa della sicurezza e della libertà non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e Nato. In vista del vertice Nato a Vilnius, domani prima dell'avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della Nato Stoltenberg», ha aggiunto.

Migrazione

Alla Camera la premier ha attaccato nuovamente gli scafisti. «L’immigrazione di massa non ha niente di umano e solidale, colpisce i più deboli e i più fragili a partire da coloro che avrebbero diritto a essere accolti», ha detto la premier che ha esordito esprimendo solidarietà ai famigliari delle vittime del recente naufragio avvenuto al largo delle coste greche.

Nel suo discorso Meloni ha rimarcato la necessità della stabilizzazione dei paesi nord africani per contrastare l’immigrazione regolare e ha rimarcato le proposte italiane in tema di migrazione e asilo che mirano a superare il regolamento di Dublino. Il governo si è mosso per «rilanciare il ruolo dell'Africa nei consessi internazionali» e ha chiesto «l'inclusione permanente dell'Unione Africana nel G20 perché è necessario aggiungere una nuova autorevole voce nella ricerca di soluzioni alle sfide globali».

Tra i paesi più attenzionati nella sponda sud del Mediterraneo è la Tunisia, dove la premier si è recata per ben due volte nei primi 11 giorni di giugno per cercare di lavorare a un macro accordo europeo con Tunisi volto ad aumentare i finanziamenti verso il paese nordafricano. «Sono grata alla Commissione per il lavoro che sta portando avanti sulla Tunisia», ha detto la premier. Al momento, in discussione ci sono circa 900 milioni di euro per progetti di cooperazione e di contrasto all’immigrazione.

L’obiettivo è anche quello di difendere i «confini esterni» un elemento «fondamentale» per il governo italiano.

Guerra in Ucraina

«L’Unione europea confermerà il suo sostegno al popolo ucraino che si batte per l’indipendenza della propria nazione», ha detto la premier. «L’Italia ha seguito con apprensione i fatti legati alla crisi interna della Russia», ha aggiunto facendo riferimento al recente ammutinamento operato dal gruppo Wagner nel fine settimana. Un evento che «smonta la narrazione russa secondo cui sta andando tutto bene al suo interno».

Sulla guerra la premier si è detta preoccupata per la centrale nucleare di Zaporizhzhia che per settimane è stata al centro dello scontro a fuoco tra l’esercito ucraino e quello russo.

Economia

«Senza sostegno alla crescita non si può neanche garantire stabilità. La riforma della governance economica europea deve proteggere gli investimenti nei settori strategici e garantire procedure semplificate e veloci per le nostre imprese. Bisogna porre fine una volta per tutte alla stagione dell'austerità senza venir meno alla disciplina di bilancio», ha detto Meloni. «L'inflazione è tornata a colpire le nostre economie», ma ha aggiunto la premier, «la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi non pare a molti la strada più corretta da perseguire. Questa inflazione non è figlia di un economia che cresce ma di fattori esogeni come la crisi energetica. Non si può non considerare il rischio che l'aumento dei tassi finisca per colpire più le economie che l’inflazione, che la cura si riveli più dannosa della malattia».

Contro le polemiche politiche di questi giorni secondo cui l’Italia non è stata chiamata dagli Stati Uniti a differenza di Germania, Regno Unito e Francia nelle ore in cui il gruppo Wagner prendeva il controllo militare della città russa di Rostov, Meloni ha detto che «viene riconosciuto all'Italia un ruolo di nazione solida, credibile e affidabile».

«Lo dico con orgoglio – ha aggiunto – pensando a molti che preconizzavano o scommettevano su un Italia isolata a livello internazionale. I risultati smentiscono anche questa volta i pronostici: un'Italia forte e credibile a livello internazionale è un'Italia in grado di affermare e difendere l'interesse dei suoi cittadini».

